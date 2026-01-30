¿Estalló la burbuja de los metales preciosos? 🚨 La PLATA se desploma más de 33% en un solo día

El oro y la plata están registrando caídas sin precedentes, cerrando la jornada más difícil de su historia moderna de negociación. El oro ya ha perdido más de 12%, retrocediendo hasta USD 4.716 por onza. La plata presenta un desempeño aún peor, con una caída de hasta 34% hasta USD 76,5 por onza, lo que representa el peor resultado porcentual diario en la historia de este mercado, superando incluso el famoso colapso asociado a los hermanos Hunt en la década de 1980. En apenas 24 horas, el mercado perdió casi USD 10 billones en capitalización, lo que señala con claridad el estallido de la burbuja especulativa que se había venido formando durante los últimos meses de un mercado alcista frenético, alimentado por temores inflacionarios, incertidumbre política y compras masivas por parte de bancos centrales.

A pesar de la corrección dramática, los niveles actuales siguen siendo históricamente elevados. El oro en USD 4.716 continúa siendo un precio difícil de imaginar en comparación con años anteriores. Analistas apuntan a soportes técnicos por debajo del nivel de USD 4.000, zona donde podrían aparecer inversionistas de largo plazo y las llamadas “manos fuertes”, dispuestas a comprar la caída. El mercado aguarda ahora varios catalizadores clave: las decisiones de Trump respecto a Irán, el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles y las primeras declaraciones públicas de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal, las cuales podrían marcar un nuevo rumbo para la política monetaria.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.