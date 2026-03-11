¿Estamos ante la próxima burbuja financiera?

Nuevos riesgos estructurales empiezan a emerger , desde restricciones de liquidez en fondos de crédito privado hasta el posible impacto de la inteligencia artificial sobre modelos de negocio altamente apalancados.

El capital privado entra en una fase más compleja tras años de expansión , con menos salidas vía IPO, mayores costes de refinanciación y crecientes dudas sobre las valoraciones en algunos segmentos del mercado.

Durante más de una década, el capital privado vivió una edad dorada. Tipos de interés cercanos a cero, abundante liquidez y una narrativa aparentemente sólida: invertir fuera de los mercados públicos permitía capturar mayores retornos con menor volatilidad.

El resultado fue un crecimiento extraordinario. Private equity, crédito privado e infraestructuras pasaron de ser nichos relativamente especializados a convertirse en pilares del sistema financiero global. Los activos bajo gestión se dispararon y los grandes gestores —Blackstone, Apollo, KKR o Ares— se consolidaron como algunos de los actores más influyentes de los mercados.

Sin embargo, el sector empieza a entrar en una fase más incómoda. El cambio en el entorno macroeconómico, la subida de los tipos de interés que hace más incómodas las refinanciaciones y la ralentización de las salidas de inversión están empezando a tensionar un modelo que durante años parecía funcionar sin fricciones.

JPMorgan lanza la advertencia que muchos preferían evitar

El aviso más reciente ha llegado desde JPMorgan. Analistas del banco han advertido de que los mercados privados podrían enfrentarse a una etapa más compleja marcada por valoraciones exigentes, menor actividad de desinversión y un entorno financiero menos favorable que el de la última década.

Durante años, los fondos pudieron beneficiarse de una combinación casi perfecta: financiación barata, abundancia de capital y compradores dispuestos a pagar múltiplos crecientes por los activos.

Ese ciclo ha cambiado.

Muchas firmas de private equity mantienen ahora compañías en cartera más tiempo del previsto porque el mercado de salidas sigue debilitado. Las salidas vía IPO continúan muy por debajo de los niveles históricos y las ventas estratégicas se han ralentizado en muchos sectores.

Al mismo tiempo, el coste de refinanciar deuda ha aumentado significativamente. Esto es especialmente relevante para operaciones cerradas durante los años de tipos bajos, donde el apalancamiento era elevado y la financiación barata formaba parte central de la tesis de inversión.

El crédito privado, uno de los segmentos que más creció en los últimos años, también empieza a estar bajo el radar. Aunque los tipos más altos han incrementado los rendimientos para los prestamistas, también elevan el riesgo de tensiones financieras en compañías altamente apalancadas.

El episodio de BlackRock que ha encendido las alarmas

Las tensiones en el sector han quedado especialmente visibles en los últimos días con un movimiento de uno de los mayores gestores del mundo.

BlackRock ha tenido que limitar los reembolsos en uno de sus grandes fondos de crédito privado después de recibir solicitudes de retirada equivalentes a cerca del 9% del patrimonio del vehículo en un solo trimestre. El fondo solo permitió salidas hasta el límite del 5% establecido por su estructura.

En total, los inversores pidieron retirar unos 1.200 millones de dólares, pero el fondo únicamente procesó alrededor de 620 millones para respetar ese límite de liquidez.

Este tipo de restricciones no son nuevas en los mercados privados, pero cuando aparecen en gestores de primer nivel suelen generar inquietud entre los inversores.

El motivo es estructural: los activos subyacentes —préstamos a empresas privadas— son ilíquidos y no pueden venderse rápidamente sin afectar al precio. Cuando las solicitudes de retirada superan ciertos niveles, los gestores prefieren limitar las salidas antes que verse obligados a liquidar activos en condiciones desfavorables.

El problema es que este tipo de episodios tiende a aumentar el escrutinio sobre todo el sector.

La amenaza silenciosa: la disrupción de la inteligencia artificial

A todo esto se suma un riesgo que cada vez aparece más en conversaciones entre inversores: el impacto potencial de la inteligencia artificial sobre los modelos de negocio de muchas compañías financiadas por capital privado.

Durante años, muchos fondos compraron empresas consideradas estables y previsibles —servicios empresariales, software especializado, consultoría, outsourcing o negocios intensivos en procesos— bajo la premisa de que sus flujos de caja eran relativamente defensivos.

La inteligencia artificial podría alterar esa lógica.

Herramientas capaces de automatizar tareas cognitivas complejas están empezando a amenazar sectores que tradicionalmente se consideraban seguros. Empresas que dependen de procesos manuales, análisis repetitivos o intermediación podrían ver cómo parte de su propuesta de valor se reduce mucho más rápido de lo que anticipaban los planes financieros originales.

En un entorno donde muchas de estas compañías operan con niveles elevados de deuda, esa disrupción tecnológica puede convertirse en un problema financiero real.

Si la generación de caja se deteriora rápidamente, algunas empresas podrían enfrentarse a dificultades para cumplir con sus obligaciones de deuda, trasladando el impacto al mercado de crédito privado.

No se trata necesariamente de un escenario inmediato, pero sí de un riesgo estructural que muchos modelos de valoración todavía no reflejan completamente.

Una industria que entra en una fase más exigente

El capital privado no va a desaparecer ni mucho menos. Su papel en la financiación empresarial es demasiado relevante y el sector seguirá siendo una parte fundamental de los mercados globales.

Pero el entorno en el que prosperó durante la última década ha cambiado radicalmente.

Ahora la industria se enfrenta a tres fuerzas simultáneas: un coste del capital más alto, un mercado de salidas más lento y una transformación tecnológica que puede alterar modelos de negocio en cuestión de años.

Para un sector que basa gran parte de su éxito en previsiones a largo plazo, esa combinación introduce un nivel de incertidumbre que no se veía desde hace mucho tiempo.

La verdadera incógnita no es si el capital privado seguirá creciendo. Probablemente lo hará.

La cuestión es si el sector será capaz de navegar esta nueva etapa sin que las tensiones acumuladas durante los años de expansión empiecen a aflorar al mismo tiempo.