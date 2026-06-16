¿Estamos en 1996 o en 1999? La pregunta que divide a Wall Street

Los mercados financieros atraviesan uno de los momentos más extraordinarios de las últimas décadas. Wall Street encadena máximos históricos, las compañías vinculadas a la inteligencia artificial lideran las subidas y el entusiasmo de los inversores parece no tener límites. Sin embargo, detrás de esta euforia se esconde una pregunta cada vez más repetida entre analistas, gestores y estrategas: ¿estamos viviendo una situación similar a 1996 o nos encontramos más cerca de 1999?

La diferencia es mucho más importante de lo que parece. En 1996, el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, pronunció su famoso discurso sobre la “exuberancia irracional” de los mercados. Muchos interpretaron aquellas palabras como una advertencia de que la burbuja tecnológica estaba a punto de estallar. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario. El S&P 500 casi se duplicó durante los tres años siguientes y el Nasdaq protagonizó una de las mayores subidas de la historia antes de alcanzar su techo definitivo en el año 2000.

Por el contrario, 1999 representó la fase final de aquella burbuja. Las valoraciones habían alcanzado niveles extremos, la especulación dominaba los mercados y las expectativas sobre internet se habían vuelto prácticamente imposibles de cumplir. La diferencia entre ambos momentos fue enorme para los inversores: quienes vendieron en 1996 se perdieron algunos de los mejores años de la historia bursátil, mientras que quienes compraron masivamente en 1999 terminaron sufriendo uno de los mayores desplomes jamás registrados.

Los argumentos a favor de 1996

Cada vez más analistas consideran que el escenario actual guarda más similitudes con 1996 que con 1999. Entre ellos destaca Piper Sandler, cuya economista jefe global, Nancy Lazar, sostiene que el ciclo económico actual se parece más al vivido a mediados de los noventa que a los últimos compases de la burbuja tecnológica.

La tesis de Piper Sandler es que el mercado está interpretando erróneamente el momento actual. Muchos inversores observan las elevadas valoraciones y concluyen que estamos en 1999, pero la firma considera que los paralelismos más relevantes se encuentran en 1996. Entonces, la Reserva Federal había recortado tipos el año anterior y el crecimiento económico volvió a acelerarse. Hoy, tras los recortes iniciados por la Fed del año pasado, la economía se ha disparado y el consumo mantiene su fortaleza.

También hay otros indicios. Los ingresos personales nominales han aumentado más de un 20% desde 2022, mientras que los precios de las viviendas nuevas han retrocedido cerca de un 10% desde sus máximos recientes. Como resultado, el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda se ha reducido de forma significativa, acercándose nuevamente a niveles históricamente más sostenibles. Además, los tipos hipotecarios se mantienen muy por debajo de los máximos alcanzados tras la pandemia y podrían seguir descendiendo si continúa la moderación de la inflación.

Piper Sandler también señala que empiezan a aparecer señales tempranas de recuperación en sectores especialmente sensibles al ciclo económico. Las solicitudes hipotecarias han comenzado a repuntar, la confianza de los constructores muestra una tendencia más favorable y compañías ligadas al mercado inmobiliario y a las reformas del hogar están observando una mejora gradual en el tráfico de clientes. En conjunto, estos indicadores sugieren que la economía podría estar entrando en una nueva fase de expansión, de forma similar a lo ocurrido tras los recortes de tipos de 1995.

Según esta visión, la inteligencia artificial podría representar una revolución tecnológica comparable a la llegada de internet, pero todavía se encontraría en una fase relativamente temprana de desarrollo. En otras palabras, el entusiasmo actual no sería necesariamente una señal de agotamiento, sino el reflejo de una transformación económica que todavía tiene recorrido por delante.

La comparación con 1996 resulta especialmente atractiva porque aquel periodo también estuvo marcado por dudas similares. Muchos inversores consideraban que las valoraciones eran excesivas y que el mercado había subido demasiado. Sin embargo, la expansión económica continuó y los beneficios empresariales siguieron creciendo durante varios años más.

Los paralelismos con 1999 son cada vez más evidentes

No todos comparten este optimismo. Otros analistas consideran que los mercados empiezan a mostrar síntomas cada vez más parecidos a los observados durante los últimos años de la burbuja puntocom.

Los datos invitan a la reflexión. El índice de semiconductores estadounidense está registrando su mejor comienzo de año desde 1999. Las compañías vinculadas a la inteligencia artificial acumulan revalorizaciones extraordinarias y los gigantes tecnológicos concentran una parte cada vez mayor del comportamiento de los principales índices bursátiles.

La inversión en inteligencia artificial también recuerda a otros episodios históricos de fuerte expansión tecnológica. Las grandes compañías están destinando cientos de miles de millones de dólares a centros de datos, infraestructuras de computación y desarrollo de nuevos modelos, una dinámica que algunos comparan con el enorme despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones vivido durante la década de los noventa.

A ello se suma el regreso de ciertos comportamientos especulativos. Las salidas a bolsa vuelven a despertar un gran interés, los inversores minoristas participan activamente en los mercados y el miedo a quedarse fuera de las subidas vuelve a convertirse en uno de los principales motores de inversión.

La gran diferencia entre 1996 y 1999

El verdadero desafío consiste en identificar en qué fase del ciclo nos encontramos.

En 1996 ya existían valoraciones elevadas, entusiasmo tecnológico y advertencias sobre una posible burbuja. Sin embargo, las expectativas todavía estaban respaldadas por un fuerte crecimiento económico y por una revolución tecnológica que apenas comenzaba a desplegar todo su potencial.

En 1999 la situación era diferente. Las expectativas habían alcanzado niveles extremadamente optimistas, muchas compañías cotizaban sin apenas beneficios y los inversores asumían que cualquier empresa relacionada con internet estaba destinada al éxito.

Actualmente existen elementos que apoyan ambas interpretaciones. Por un lado, las grandes compañías tecnológicas generan beneficios multimillonarios, cuentan con balances sólidos y dominan sectores con enormes barreras de entrada. Por otro, las valoraciones son exigentes, la concentración del mercado es elevada y la inversión en inteligencia artificial está alcanzando niveles difíciles de comparar con cualquier episodio reciente.

La respuesta que busca Wall Street

Quizá la respuesta más honesta sea que el mercado actual contiene elementos tanto de 1996 como de 1999.

La inteligencia artificial parece una revolución tecnológica real, con capacidad para transformar múltiples sectores económicos durante los próximos años. Pero también es evidente que el entusiasmo de los inversores se encuentra en niveles muy elevados y que las expectativas incorporadas en muchas cotizaciones son extraordinariamente ambiciosas.

Por eso, la pregunta más importante para los inversores no es si existe una burbuja alrededor de la inteligencia artificial. La verdadera cuestión es si todavía nos encontramos en una fase temprana de esa revolución o si, por el contrario, nos acercamos a sus últimos capítulos.

La diferencia entre ambas respuestas podría determinar el comportamiento de los mercados durante el resto de la década.