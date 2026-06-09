¿Estamos en el inicio de la gran rotación?

La cautela sigue predominando en los mercados financieros. La falta de avances significativos en las negociaciones para rebajar las tensiones en Oriente Medio y la inminente publicación de los datos de inflación en Estados Unidos mantienen a los inversores en una posición defensiva, especialmente después del fuerte rally vivido por las bolsas durante los últimos meses.

En este contexto, el Ibex 35 volvió a mostrar una mayor fortaleza relativa que la mayoría de los grandes índices internacionales. El selectivo español encontró apoyo principalmente en las compañías ligadas al consumo, con Puig e Inditex situándose entre los valores más alcistas de la jornada, gracias a la mejora de las perspectivas por parte de varios analistas y al descenso del precio del petróleo.

La banca también contribuyó al buen comportamiento del mercado español. Las entidades financieras siguen beneficiándose de un entorno de tipos de interés que continúa siendo favorable para el sector, mientras los inversores evalúan cuáles serán los próximos movimientos del Banco Central Europeo.

En el lado negativo destacó Indra, que sufrió importantes descensos tras confirmarse el abandono definitivo del programa europeo FCAS. Más allá del impacto económico directo, la reacción del mercado refleja la preocupación por las dificultades que sigue encontrando Europa para coordinar proyectos de defensa conjuntos.

Al otro lado del Atlántico, la sesión estuvo marcada por los cambios de liderazgo dentro del mercado. Tras un inicio positivo, las grandes compañías tecnológicas fueron perdiendo impulso, mientras el dinero seguía desplazándose hacia otros segmentos del mercado. Este movimiento se reflejó en la amplitud de las subidas, con cientos de compañías del S&P 500 registrando avances pese a la debilidad de algunos de los gigantes tecnológicos.

La atención de los inversores se centra ahora en la evolución de la inflación estadounidense. Las previsiones apuntan a un nuevo repunte de los precios, una circunstancia que podría reforzar la postura prudente de la Reserva Federal y reducir las expectativas de una relajación monetaria en el corto plazo.

Pese a ello, el interés por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial continúa siendo muy elevado. OpenAI ha dado un nuevo paso hacia una futura salida a bolsa, mientras que el mercado permanece pendiente del esperado debut bursátil de SpaceX. Ambas operaciones podrían convertirse en una prueba importante para medir el apetito de los inversores por las grandes historias de crecimiento que han impulsado buena parte de las subidas recientes en Wall Street.

En el mercado de materias primas, el petróleo prolongó sus descensos y volvió a situarse por momentos por debajo de los 90 dólares por barril ante la posibilidad de una reducción de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

La concentración de Wall Street empieza a convertirse en un riesgo

Durante los últimos años, gran parte de las subidas de Wall Street han dependido de un reducido grupo de compañías tecnológicas. Sin embargo, las últimas sesiones empiezan a mostrar señales de cambio. Mientras algunas de las grandes compañías vinculadas a la inteligencia artificial han perdido impulso, cientos de valores del S&P 500 han logrado avanzar, reflejando una mejora en la amplitud del mercado.

Este fenómeno suele interpretarse como una señal positiva, ya que reduce la dependencia de unos pocos valores. No obstante, también pone de manifiesto un desafío importante. La elevada concentración alcanzada por las grandes tecnológicas ha sido uno de los principales motores del mercado durante los últimos tres años y cualquier pérdida de impulso en estas compañías podría dificultar que los índices mantengan el mismo ritmo de crecimiento.

La publicación de los próximos datos de inflación en Estados Unidos será clave para determinar si esta rotación sectorial continúa o si los inversores vuelven a concentrar sus apuestas en las grandes ganadoras de la revolución de la inteligencia artificial.

El fracaso del FCAS vuelve a poner en evidencia las dificultades de la defensa europea

La cancelación definitiva del programa FCAS ha provocado fuertes caídas en Indra y ha reabierto el debate sobre la capacidad de Europa para desarrollar proyectos estratégicos conjuntos en sectores clave como la defensa.

Aunque la compañía española no lideraba el proyecto, sí desempeñaba un papel relevante en áreas como los sistemas de sensores y otras tecnologías críticas. Sin embargo, el verdadero problema va mucho más allá del impacto directo sobre Indra.

El desenlace del programa refleja las dificultades que siguen existiendo para coordinar intereses industriales y políticos entre los principales países europeos. En un momento en el que Europa busca reforzar su autonomía estratégica y aumentar el gasto en defensa, la incapacidad para sacar adelante proyectos comunes podría convertirse en uno de los principales obstáculos para el crecimiento del sector durante los próximos años.

El mercado teme que esta situación limite las oportunidades internacionales de compañías como Indra y aumente su dependencia de los contratos vinculados a los presupuestos nacionales.