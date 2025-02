Este es el sector que más sufrirá los aranceles de Trump a la UE

El mercado ya está descontando los posibles aranceles de Trump a la UE, que se espera que ronden el 10%. Por ello, ya hay sectores que están cayendo en bolsa y que ciertamente se podrían ver perjudicados por los aranceles. Hay uno en concreto que será el que más sufrirá. ¿Cuál puede ser? El sector de la automoción teme los aranceles de Trump a la UE La industria automotriz es particularmente vulnerable a los aranceles, ya que su cadena de producción está distribuida en distintos países, lo que la expone a aranceles en varias etapas. De hecho, es completamente normal que el flujo de componentes entre Europa, China y EEUU sea frecuente, lo que implica que en ocasiones podrían enfrentar el arancel en varias ocasiones. Imaginad un componente que va desde Europa hasta Estados Unidos y paga el arancel. Pero se trata de un bien intermedio, por lo que necesita de otros bienes chinos, que también pagarán arancel. De esta manera, ya se está pagando dos aranceles que incrementarán el coste del producto. Como resultado de los posibles aranceles de Trump a la UE, las empresas del sector enfrentarán un aumento en sus costes, lo que, a su vez, reducirá la demanda debido al encarecimiento de los productos. Esta situación afectó las cotizaciones bursátiles del sector a principios de la semana, destacando el caso de Daimler Truck, que sufrió un impacto significativo debido a su fuerte presencia en el mercado estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, de momento algunas empresas siguen incluso en positivo en el año, como es el caso de Daimler Truck, cuyas acciones suben un 12% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB

