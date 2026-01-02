- Los futuros del Hang Seng se disparan más de un 3%.
- Las acciones de Baidu avanzan más de un 9%.
Gran inicio de año para el mercado asiático. Los futuros del Hang Seng de Hong Kong se disparan más de un 3% en la jornada de hoy, volviendo a cotizar en la zona de los 9.150 puntos tras rebotar en la EMA200 y volver a situarse por encima de al EMA50. En este inicio de 2026, los mercados emergentes, liderados por China, están mostrando un rendimiento sólido, respaldados por las expectativas de un índice del dólar estadounidense más débil y una tendencia más amplia hacia la diversificación lejos de las acciones más caras de Wall Street.
En esta jornada, destaca la subida de las acciones de Baidu, que avanzan más de un 9%. Además, su unidad de chips (Biren) ha arrancado su debut en la Bolsa de Shanghái disparándose cerca de un 400% en su primer día de cotización. Los inversores se plantean si la próxima salida a Bolsa, protagonizada por Kunluxin, podrá replicar el éxito. Además, un amplio porcentaje de las acciones tecnológicas chinas han ganado más de un 4%, liderado por grandes nombres como Alibaba, Baidu, JD.com, Xiaomi y Bilibili.
Cotización del Hang Seng
Al observar el gráfico de futuros del Hang Seng, se aprecia un fuerte retorno a la tendencia alcista más amplia. Sin embargo, el nivel actual aún podría actuar como una zona de resistencia significativa, dada la parte superior del canal descendente y la EMA50 (línea naranja) en el marco temporal diario.
- Soporte: alrededor de 8.850 puntos (reacciones previas del precio, EMA200)
- Resistencia: 9.150–9.200 puntos
Una ruptura por encima de este rango podría abrir la puerta a un movimiento que llevase al Hang Seng hacia los 10.000 puntos en la primera mitad de 2026.
