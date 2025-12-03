Euforia en small caps y nuevo máximo del cobre

Conclusiones clave Small caps lideran alzas mientras el cobre marca un nuevo máximo histórico, en un día impulsado por mejores datos macro y expectativa de recorte de tasas en EE. UU.

Los índices de EE. UU. comenzaron la sesión en terreno cauteloso, pero cierran el día con ligeras alzas. Los líderes indiscutidos de la jornada son las compañías del Russell 2000, que sube 1,50%, impulsando al segmento de small caps.

Las ganancias se ven favorecidas por datos PMI e ISM más optimistas y cifras ADP más débiles, lo que fortalece las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed en diciembre.

Las empresas del S&P 500 muestran un desempeño más moderado, aunque el índice avanza 0,28%. El sector más débil vuelve a ser el tecnológico. El Nasdaq 100 apenas sube 0,07%, lastrado principalmente por Nvidia, Microsoft, Eli Lilly y Netflix.

El cobre extiende su rally y alcanza un nuevo máximo histórico por encima de 11.400 dólares por tonelada. El mercado teme una inminente escasez del metal, con refinerías chinas recortando producción y múltiples accidentes mineros en meses recientes que han reducido la oferta.

El informe ADP mostró una caída de 32.000 empleos en noviembre, debido principalmente a recortes en pequeñas empresas. Las medianas y grandes incrementaron la contratación, reflejando un mercado laboral desigual. El entorno macro sigue siendo incierto y la fortaleza del consumidor se debilita.

El ISM de servicios de noviembre sugiere un crecimiento moderado pero estable, con un índice principal que sube a 52,6.

El índice de precios cayó con fuerza a 65,4 desde 70,0, indicando una desaceleración en las presiones inflacionarias en el sector de servicios, aunque el nivel sigue elevado.

La producción industrial mensual mejoró de -0,1% a +0,1%, superando las expectativas, mientras que la utilización de capacidad se mantuvo prácticamente sin cambios y por debajo de lo previsto.

Microsoft negó un reporte de The Information que sugería recortes en objetivos de ventas y cuotas para productos de IA. La acción cayó inicialmente cerca de -3% hasta 475 USD, pero luego recuperó parte de la caída y cotiza alrededor de 481 dólares (-1,65%).

Las criptomonedas mantienen su impulso alcista. Bitcoin supera los 93.000 dólares (+2,00%), mientras Ethereum sube 4,50% hasta 3.133 dólares. La capitalización del mercado de altcoins avanza 1,91% hasta 892.000 millones de dólares.

