El Ibex 35 se consolida como el índice más fuerte de Europa en 2025

Solaria vuelve a destacar por el cierre de posiciones cortas y la confianza en su plan inversor 2026-2028, mientras que Ferrovial, Puig y Repsol lideran las caídas por recogida de beneficios y la pausa en el precio del crudo.

El Ibex 35 mantiene su fortaleza al cierre de año , liderando las bolsas europeas gracias al fuerte comportamiento de la banca, el impulso del sector energético y el buen tono general de los mercados en la antesala del periodo navideño.

Sesión de menos a más entre los principales índices mundiales que acaban la jornada en verde, en la antesala del periodo de Navidad que comprende los cinco últimos días del año y los dos primeros del siguiente. El Ibex 35 sigue empeñado en acabar el año de la mejor manera posible, siendo el selectivo de toda Europa con mejor comportamiento este ejercicio gracias a los bancos, el rearme de Europa y la subida en el precio de la electricidad.

En la jornada de hoy dentro del Ibex 35 ha destacado una vez más Solaria a causa de nuevos cierres de posiciones cortas y a las rotaciones de cartera que quieren incluir a la cotizada renovable tras evaluar su plan estratégico. El mercado también está descontando el nuevo plan de inversiones de 2.500 millones de euros para el periodo 2026‑2028, con el que la compañía busca duplicar su EBITDA y expandir su capacidad renovable y su negocio de data centers sostenibles, reforzando así la narrativa de crecimiento estructural.

En los sectores más relevantes del Ibex 35 el tono ha sido positivo, contagiándose del resto del año como es el caso de los bancos que acumulan una subida media del 100% desde principios de año, y en el que Santander ha destacado sobre el resto con un ascenso del 120%.

En el lado opuesto, liderando las caídas del Ibex 35 encontramos a Ferrovial, que ha hecho su debut en el índice tecnológico estadounidense Nasdaq 100. La constructora española, con su inclusión en el selectivo disfrutará de una mayor cobertura mediática y de una mayor visibilidad entre los inversores, lo que se traduce en su inclusión en muchos fondos ETFs y carteras institucionales.

Otros valores que han acabado la jornada en rojo han sido Puig o Repsol. En el caso de la petrolera motivado por la pausa en el precio del petróleo después de haber subido un 5% en los últimos días, mientras Estados Unidos continuaba su bloqueo a los envíos de crudo desde Venezuela.

En Europa, las bolsas se vieron impulsadas por Novo Nordisk, después de que la farmacéutica danesa obtuviera la aprobación de EEUU para comercializar una versión en pastillas de su medicamento contra la obesidad.

Wall Street se acerca a sus máximos históricos, gracias a los buenos datos económicos y el bajo volumen, que se estima en un 35% por debajo de lo habitual. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, más sensibles a las medidas inminentes de la Fed, se mantuvieron por encima del 3,5 %, tras conocerse los datos que mostraban que la economía estadounidense se expandió al ritmo más rápido en dos años.

Los metales alcanzan nuevos máximos

Por último, los metales preciosos continúan siendo protagonistas. El oro y la plata prolongan su racha alcista. Los mercados apuestan a que la Reserva Federal, tras tres recortes consecutivos en los tipos de interés, volverá a reducir el coste de los préstamos el próximo año, lo que sería un factor favorable para los metales preciosos que no generan intereses.

El atractivo del oro como activo refugio también se ha visto amplificado en la última semana por las crecientes tensiones geopolíticas, particularmente en Venezuela, donde Estados Unidos ha bloqueado petroleros mientras aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El repunte de la plata de alrededor del 140% este año ha sido incluso más espectacular que el del oro, con su avance más reciente impulsado por entradas especulativas y tensiones persistentes de la oferta en los principales centros de negociación después de una histórica compresión de posiciones cortas en octubre. Las bóvedas de Londres han recibido importantes flujos de entrada, pero gran parte de la plata disponible a nivel mundial permanece en Nueva York mientras los inversores esperan el resultado de una investigación del Departamento de Comercio de EE. UU. sobre si las importaciones de minerales críticos amenazan la seguridad nacional, lo que podría derivar en aranceles o restricciones comerciales sobre el metal.

Mientras el cobre supera por primera vez los 12.000 dólares por tonelada, impulsado por una combinación de interrupciones en el suministro, una demanda estructural creciente debido a los vehículos eléctricos y los centros de datos y la incertidumbre en torno a posibles aranceles comerciales en Estados Unidos.

Además todas ellas se han visto favorecidas por la debilidad del dólar, que se encamina hacia su peor año desde 2017.