Europa sorprende: los PMIs manufactureros rebotan y reavivan el optimismo económico.

Conclusiones clave La eurozona vuelve a una expansión moderada.

Italia es la gran sorpresa.

Suiza destaca negativamente.

El conjunto de datos sugiere que la industria europea está tocando suelo, pero la recuperación sigue siendo frágil.

Los PMIs manufactureros del área euro para febrero confirmaron en gran medida un retorno a una expansión moderada. Datos de PMI Eurozona HCOB Manufacturing PMI Feb F: 50,8 (estimado 50,8; previo 50,8)

50,8 (estimado 50,8; previo 50,8) Alemania HCOB Manufacturing PMI Feb F: 50,9 (estimado 50,7; previo 50,7)

50,9 (estimado 50,7; previo 50,7) Francia HCOB Manufacturing PMI Feb F: 50,1 (estimado 49,9; previo 49,9)

50,1 (estimado 49,9; previo 49,9) Italia HCOB Manufacturing PMI Feb: 50,6 (estimado 49,2; previo 48,1)

50,6 (estimado 49,2; previo 48,1) Suiza Manufacturing PMI Feb: 47,4 (estimado 49,8; previo 48,8)

47,4 (estimado 49,8; previo 48,8) Services PMI: 52,4 (previo 53,8)

52,4 (previo 53,8) España HCOB Manufacturing PMI Feb: 50,0 (estimado 50,0; previo 49,2) Los PMIs manufactureros del área euro para febrero confirmaron en general un retorno a una expansión moderada, con el bloque manteniéndose en 50,8 y Alemania, Francia, Italia y España situándose en o justo por encima del umbral de 50, superando ligeramente las expectativas en la mayoría de los casos. Italia destacó con una fuerte sorpresa al alza en 50,6 frente al 49,2 esperado y 48,1 previo, mientras que España volvió exactamente a 50,0 desde 49,2. Suiza, en contraste, permaneció en contracción con su PMI manufacturero cayendo a 47,4 frente al 49,8 esperado, aunque los servicios se mantuvieron en expansión en 52,4 pese a descender desde 53,8. En conjunto, los datos apuntan a una estabilización manufacturera tentativa en la eurozona, frente a un panorama industrial aún débil en Suiza.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.