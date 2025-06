Eventos de la semana: Reuniones de los Bancos Centrales

Se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés en su rango actual de 4,25% - 4,50% en la decisión que se conocerá el miércoles. La atención se centrará en cualquier señal sobre cuándo el banco central podría recortar los tipos de interés y en conocer las proyecciones económicas, el diagrama de puntos y su balance. Los datos económicos de la semana incluyen las ventas minoristas y la producción industrial de mayo el martes, seguidos por los inicios de viviendas de mayo y las solicitudes semanales de desempleo el jueves. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La demanda en las subastas de bonos del Tesoro de Estados Unidos seguirá siendo un foco de atención para los inversores en bonos. Eurozona Pocos datos de relevancia se conocerán en Europa esta semana. La atención se centra en la reunión de ministros de finanzas de la eurozona del Eurogrupo del jueves y viernes. Los datos de inflación de Italia para mayo se publicarán el lunes, seguidos del índice de sentimiento económico ZEW de Alemania para junio, el martes. Los datos de inflación armonizada de la eurozona para mayo se publicarán el miércoles. Resto del mundo La atención se centrará en la decisión del Banco de Inglaterra del jueves. Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga su tipo de interés clave sin cambios en el 4,25%. Los inversores analizarán con atención el desglose de la votación y cualquier comentario sobre cuándo podrían volver a bajar los tipos. Los últimos datos apuntan a una economía débil, ya que se contrajo un 0,3 % en abril, mientras que el desempleo repuntó, lo cual nos parece que obligará al BOE a recortar tipos en septiembre. Se espera que el Banco Nacional Suizo reduzca los tipos de interés en su decisión del jueves, con la posibilidad de que opte por llevar los tipos nuevamente a territorio negativo debido a los recientes datos de inflación y un franco suizo muy fuerte. La mayoría espera que el BNS reduzca los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el cero por ciento. Sin embargo, existe el riesgo de que opte por una reducción mayor, de medio punto, que los lleve al -0,25 %. Los mercados muestran una probabilidad cercana al 25 % de que esto ocurra. Esperamos que el Banco de Japón mantenga su tasa de interés oficial estable en el 0,5% en su reunión de dos días que finaliza el martes. Lo más importante será estar atentos a cualquier cambio en el ritmo de reducción de las compras de bonos del gobierno japonés, que podría impulsar su rentabilidad. Según su plan actual, el BOJ está reduciendo sus compras de JGB en 400 mil millones de yenes por trimestre hasta marzo de 2026. El gobernador Kazuo Ueda ha dicho que los rendimientos deberían ser establecidos por los mercados. Los datos de China en mayo hasta el momento han sido dispares, debido a la baja inflación y las exportaciones decepcionantes. Esperan una producción industrial por debajo del consenso, pero unas ventas minoristas superiores a las esperadas. Tras el modesto repunte de los precios de la vivienda en abril gracias al apoyo de las políticas, los mercados estarán atentos a los datos de mayo para detectar nuevas señales de estabilización en el sector. El viernes, la atención se centrará en el anuncio del tipo de interés para los préstamos. Tras un recorte en mayo, se espera que el Banco Popular de China anuncie que el tipo preferencial para préstamos, la referencia para muchos préstamos a hogares, empresas e inmuebles, se mantenga estable.

