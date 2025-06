Resumen diario: Wall Street sube y el petróleo cae ante esperanzas de desescalada en Oriente Medio.

Pese a la grave escalada militar entre Irán e Israel durante el fin de semana, los mercados bursátiles globales avanzan hoy, ya que Wall Street descuenta un riesgo bajo de una escalada mayor del conflicto o interrupciones en el suministro de petróleo. Los precios del petróleo y del oro caen, mientras que los activos de riesgo como el Bitcoin y las acciones registran alzas.

Los mercados estiman un riesgo mínimo de cierre del Estrecho de Ormuz, considerando la limitada capacidad militar de Irán, sus exportaciones, el éxito de las operaciones israelíes y el posible respaldo de EE. UU. El portaaviones estadounidense USS Nimitz se dirige hacia Oriente Medio.

Las acciones estadounidenses repuntan con fuerza hoy. El Nasdaq 100 lidera con alzas cercanas al 1,5 %. También se observan avances sólidos en el Russell 2000 , que sube un 1,2 %. El S&P 500 gana alrededor del 1 %, mientras que el Dow Jones suma un 0,9 %.

Los precios del crudo retroceden hacia los 73 USD por barril , tras haber iniciado la sesión cerca de los 77 USD. En un momento, el Brent cayó hasta los 70 USD, pero los reportes de Al Jazeera y declaraciones desde Teherán impulsaron una recuperación parcial.

Según medios, Irán habría solicitado a países árabes que presionen a EE. UU. para iniciar un alto el fuego. De confirmarse, Teherán podría estar dispuesto a hacer concesiones en el ámbito nuclear.

En contraste, Al Jazeera negó versiones más “optimistas” de Wall Street y afirmó que Irán pronto lanzaría su mayor ataque con misiles contra Israel.

Circle Internet Group se dispara más de un 15 % tras los comentarios de su CEO sobre el potencial de las stablecoins. Las acciones se han multiplicado más de cinco veces desde su debut, alcanzando un nuevo máximo histórico.

Sage Therapeutics también registra fuertes avances, con una subida superior al 35 % tras anunciar su adquisición por Supernus Pharmaceuticals . El precio implícito de compra ronda los 12 USD por acción , lo que representa una prima del 80 % respecto al valor previo de mercado.

AMD lidera las alzas dentro del S&P 500, impulsada por comentarios positivos de Piper Sandler y el lanzamiento de su nuevo chip gráfico MI400, desarrollado en cooperación con OpenAI .

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en EE. UU. rebotan, subiendo hasta el 2,5 %. En Alemania, los bonos son más estables, con los rendimientos manteniéndose alrededor del 2,5 %.

En el mercado de divisas, el dólar australiano gana alrededor de un 0,8 %, y el dólar neozelandés sube cerca de un 1 %. El euro y el dólar canadiense también avanzan un 0,2 %. El dólar estadounidense y el yen japonés muestran el rendimiento más débil entre las divisas del G10, ambos con caídas del 0,2 %.

La preferencia por activos de mayor riesgo también está impulsando el precio de las criptomonedas . El Bitcoin sube nuevamente por encima de los 107.000 USD , ganando casi un 3 %, mientras que el Ethereum se aprecia más de un 5 %.

Entre los metales preciosos , el oro muestra el comportamiento más débil, cayendo cerca del 1,2 %. La plata se mantiene estable en torno a los 36,2 USD, mientras que el platino rebota un 2,2 %, recuperándose parcialmente de las pérdidas del viernes.

El índice manufacturero de la Fed de Nueva York se situó en −16 frente al −6 esperado y al −9,2 previo. Los nuevos pedidos cayeron con fuerza, aunque las expectativas de empleo y de inflación mejoraron.

Los inversores esperan que, en caso de un deterioro significativo en la situación iraní, los países del Golfo puedan compensar con un aumento en su producción. La determinación de la administración estadounidense de mantener bajos los precios energéticos también se percibe como un factor de apoyo adicional.

