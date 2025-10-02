Fluidra entre las que más suben del Ibex 35

Las acciones de Fluidra suben un 1,6% intradía, lo que se explica por el incremento en las expectativas del mercado, además de factores técnicos que han impulsado la confianza inversora y recuperado el valor desde la corrección del primer trimestre del año. La multinacional española entra hoy en el Top 5 de compañías que más suben del Ibex 35.

Recordemos que Fluidra presentó unos resultados positivos correspondientes al primer semestre de 2025, mostrando aumentos en ventas y beneficios. Las ventas crecieron un 5% (hasta 1.227 millones de euros), el EBITDA ajustado subió un 7% (hasta 314 millones) y el beneficio neto avanzó un 21% (136 millones de euros). Además, sus márgenes y generación de caja se mantienen firmes, gracias a la gestión de costes, subida de precios y optimización de la cadena de suministro para contrarrestar impactos como los aranceles de EE. UU.

Revisión de las recomendaciones

Grandes firmas como JP Morgan, Barclays, Citi y Berenberg han elevado sus precios objetivo y recomiendan comprar Fluidra, destacando su capacidad para proteger márgenes, la recuperación de demanda en Europa y EE. UU., y el atractivo de sus múltiplos respecto a comparables estadounidenses. JP Morgan, por ejemplo, señala la resiliencia del negocio, el protagonismo creciente de mantenimiento y reposición, y la baja sensibilidad de muchos clientes a los tipos de interés, lo que otorga mayor estabilidad en entornos inciertos.

Por tanto, las revisiones alcistas dentro del secotr bancario, y su estrategia de gestión y reacondicionamiento al entorno global explican las subidas recientes de Fluidra.

Fluidra ha implementado un plan para ajustar previsiones y afrontar la debilidad de algunos mercados y la exposición cambiaria, especialmente al dólar. La empresa ha reforzado la gestión con proveedores y realineado costes, lo que ha reforzado la confianza en su capacidad para reconducir las ganancias en un escenario volátil. La demanda subyacente se mantiene particularmente fuerte en el sur de Europa y América del Norte, sectores clave para su crecimiento futuro.

Precio de la acción de Fluidra

Fluidra ha mostrado una impecable tendencia alcista tras las correcciones previas (+29% en los últimos 6 meses), con indicadores como el MACD apuntando señal de compra, tal y como se puede apreciar en la gráfica a continuación. Fluidra cuenta con la inversión reciente de accionistas significativos (familia Puig) y la cercanía con la presentación de las cuentas correspondientes al trimestre más fuerte del año para la cotizada española (30 de octubre), en el que se espera un BPA de 0,54 euros.

