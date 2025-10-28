El Gobierno de España, a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), ha decidido acogerse por primera vez al programa de recompra de acciones de CaixaBank para evitar que su participación supere el 18% del capital tras la amortización derivada de dichas recompras. Esta estrategia responde a los efectos automáticos que generan los programas de buyback en la estructura accionarial: al reducirse el número total de acciones en circulación, la cuota porcentual del Estado podría elevarse por encima del umbral fijado si no vende o participa en las recompras.

El Gobierno entra en el programa de recompras de Caixabank

En concreto, CaixaBank está ejecutando su sexto programa de recompra de acciones, el cual tiene un máximo autorizado de 500 millones de euros y una particularidad única: la participación del Gobierno Español, que ha decidido acogerse a esta venta para proteger su posición dentro de la entidad.

El Gobierno español, a través del FROB, mantiene una participación en Caixabank desde la absorción en 2021 de Bankia, la entidad resultante de la fusión de las cajas de ahorro Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja de 2010. Esta participación, en el momento de la absorción, se situaba en un 16%, pero en los últimos años se ha ido incrementando hasta alcanzar el 18% actual, al calor de las revalorizaciones alcanzadas por las acciones de Caixabank. Para mantener su posición dentro del banco, el Estado ha decidido acudir ahora al programa de recompra de acciones, en lo que supone un hito único para el Gobierno Español, ya que se trata de la primera vez que el participa directamente en el proceso de buybacks bancarios. Sin acudir a esta recompra, la participación del FROB podría automáticamente superar el 18% por el efecto de reducción del capital social, lo que obligaría al Estado a ajustar su posición para no alcanzar niveles superiores que podrían requerir nuevas obligaciones regulatorias y de gobernanza dentro del banco.

Esta medida está orientada a cumplir la normativa y establecer un equilibrio entre la presencia estatal y el resto de los accionistas. Además, la medida facilitaría el plan de desinversión del Gobierno dentro del banco, el cual se ha prorrogado hasta diciembre de 2027 a fin de maximizar la recuperación de los fondos públicos inyectados en la antigua Bankia durante el rescate. Hasta el momento, Caixabank ha ejecutado un 85% de su programa de recompra de acciones. La compañía presentará sus resultados del trimestre este viernes, tras las presentaciones de Santander, BBVA y Bankinter, que la semana pasada decepcionó a los inversores con sus cifras.

En la sesión del Ibex 35 de hoy, las acciones de Caixabank cotizan sin cambios intradía. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de Caixabank se revalorizan un 69%.

