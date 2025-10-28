Las acciones de Acciona se disparan hoy más de un 2% debido a factores sectoriales positivos y algunos movimientos recientes en la estructura y estrategia corporativa. La compañía se está beneficiando del fuerte rendimiento de las renovables y del optimismo generalizado en el sector de energía tras la presentación de resultados de Iberdrola, todo ello en un contexto de revalorización de la renta variable española, donde el Ibex 35 se encuentra en máximos históricos. El mercado está premiando la consolidación del control de Acciona sobre su filial Acciona Energía, que ha superado el 90% de participación, reforzando la confianza en la estrategia del grupo y en sus proyectos innovadores en almacenamiento con baterías e hibridación tecnológica. Las últimas sesiones muestran presión compradora y superación de resistencias técnicas, extendiéndose en el movimiento alcista de hoy.

¿El motivo es su filial Acciona Energía?

Acciona Energía se encuentra bajo el foco por los rumores sobre las futuras reorganizaciones de su filial Acciona Energía. A nivel de grupo, el principal movimiento del día es que Acciona Energía ha solicitado a sus bonistas una autorización técnica para reorganizar la estructura societaria de las emisiones de bonos, lo que podría traducirse en futuras simplificaciones estructurales o en la transferencias de activos entre filiales del grupo.

En los últimos meses, Acciona ha completado la adquisición de una participación superior al 90% en Acciona Energía, lo que potencia la flexibilidad estratégica para considerar diferentes opciones como exclusión de bolsa, fusión con la matriz, búsqueda de socio o mantener la cotización independiente.

El mercado ha reaccionado a las expectativas derivadas de la "Consent Solicitation" lanzada por Acciona Energía, que podría permitir un cambio en la sociedad garante de los bonos, acompañando rumores de posibles fusiones, spin-offs o movimiento corporativo futuro dentro del grupo. Acciona mantiene todas las opciones abiertas sobre el futuro de su filial energética, lo que está generando una especulación positiva entre los inversores. A nivel de recomendaciones, tanto JB Capital y RBC Capital mantienen sus perspectivas de infraponderar para las acciones de Acciona.

Cotización de las acciones de Acciona

Las acciones de Acciona suben un 2,3% en estos momentos, posicionándose entre las más alcistas de la jornada del Ibex 35, mientras que su filial, Acciona Energía, avanza un 1,1%. En el acumulado del año, las acciones de Acciona, en cambio, se revalorizan un 70%, mientras que su filial se dispara un 26%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Acciona?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acciona (ANA.ES) o de Acciona Energía (ANE.ES) para invertir en ambas compañías. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.