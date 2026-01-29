Freno del Ibex 35 en una sesión marcada por Wall Street

El Ibex 35 retrocede un 0,1% y vuelve a situarse en torno a los 17.600 puntos. ArcelorMittal y Acerinox destacan entre los valores más débiles del índice, ambas afectadas por cambios en sus valoraciones. En el caso de ArcelorMittal (-1,95%), JP Morgan ha elevado su precio objetivo de 45 a 52,5 euros y mantiene la recomendación de sobreponderar, apoyándose en previsiones de un mayor apalancamiento operativo y una mayor diversificación geográfica. Aunque esta revisión impulsó inicialmente a la compañía, el impulso se deshizo tras la apertura en Estados Unidos, inclinando la cotización claramente a la baja.

Acerinox, por su parte, encabeza las pérdidas del día (-3,6%) después de que la misma firma estadounidense rebajara su recomendación desde neutral a infraponderar y redujera su precio objetivo de 12 a 10,5 euros. El informe señala un entorno de márgenes más estrechos y menor claridad sobre la evolución del precio del acero inoxidable, especialmente tras la caída de la demanda en Europa y la estabilización de los costes en Estados Unidos, su mercado principal.

Otros mercados

El Euro Stoxx 50 (-0,7%) y el Dax 40 (-2,1%) muestran un comportamiento aún más débil. En el índice europeo, únicamente el sector energético escapa de los descensos, mientras que en Alemania los resultados negativos de SAP han pesado con fuerza. En Wall Street predomina también el tono bajista, con un retroceso notable del Nasdaq 100 (-2,1%). La caída del 11% en Microsoft tras la publicación de sus resultados ha golpeado la confianza en las grandes tecnológicas. El negocio de Azure creció un 38%, en línea con lo previsto, pero sin superar las expectativas, algo que el mercado esperaba de nuevo.

El mal tono en Estados Unidos se traslada al mercado de criptomonedas, donde el Bitcoin cae un 5,4% hasta los 84.500 dólares. Tampoco los activos refugio ofrecen alivio: el oro pierde un 2,75%. Las únicas subidas se encuentran en el petróleo, cuyo precio se dispara hasta los 70 dólares por barril de Brent, máximos de los últimos cuatro meses. El repunte responde al aumento de la tensión geopolítica tras las advertencias de Donald Trump a Irán. Un conflicto en Oriente Medio podría comprometer el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, lo que presionaría aún más al alza los precios, hasta ahora sostenidos por la debilidad del dólar.

