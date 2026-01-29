Ayer vivimos una sesión clave para los índices americanos, en un contexto en el que los inversores estaban pendientes de la decisión de tipos de la Reserva Federal, los comentarios de Jerome Powell, un dólar que continúa depreciándose y que llegó a rozar el 1,2, y la presentación de resultados de tres de las compañías con mayor capitalización del mundo: Microsoft, Meta y Tesla.

Este conjunto de factores representaba la fórmula perfecta para un cóctel de volatilidad o cambios bruscos en el mercado. Sin embargo, la sesión fue relativamente plana. No hubo apenas sorpresas, y las que tuvieron lugar no influyeron de forma significativa en el comportamiento del mercado americano.

El S&P 500 alcanzó los 7.000 puntos al inicio de la sesión, pero fue perdiendo fuerza a lo largo del día, cerrando ligeramente en negativo. Este movimiento refleja una clara indecisión por parte de los inversores ante la posibilidad de superar esta barrera psicológica.

El resto de índices tampoco experimentaron cambios drásticos. El Russell 2000 disminuyó un 0,5%, mientras que el Nasdaq registró una pequeña subida del 0,21%. Por el momento, los futuros del S&P se encuentran ligeramente optimistas, 0,2% arriba, y queda por ver si en la apertura y a la espera de nuevos resultados empresariales el índice logra finalmente superar los 7.000 puntos.

Acciones con mejor desempeño del S&P 500

Dentro de las acciones con mejor desempeño dentro del S&P 500 en la jornada de ayer, encontramos:

SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS: +19.14%

INTEL CORP: +11.04%

WESTERN DIGITAL CORP: +10.70%

TEXAS INSTRUMENTS INC: +9.94%

SANDISK CORP: +9.60%

F5 INC: +8.09%

MICROCHIP TECHNOLOGY INC: +6.81%

FIRST SOLAR INC: +6.11%

MICRON TECHNOLOGY INC: +6.10%

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC: +6.05%

Acciones con peor desempeño del S&P 500

En el extremo contrario, las acciones con peor desempeño del selectivo en la jornada de ayer han sido:

CARVANA CO: -14.17%

AMPHENOL CORP-CL A: -12.20%

AXON ENTERPRISE INC: -9.89%

SKYWORKS SOLUTIONS INC: -7.94%

TEXTRON INC: -7.90%

HUMANA INC: -6.69%

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT: -6.07%

ALBEMARLE CORP: -5.07%

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A: -5.04%

CORNING INC: -4.08%

A destacar hoy, se conocerán los resultados de Mastercard y Blackstone antes de la apertura, y los de Apple al cierre de la sesión, que podrían causar nuevos movimientos en los mercados financieros estadounidenses.