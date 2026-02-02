-
El gas natural se desploma casi un 17% después de que las previsiones meteorológicas pasaran de “frío récord” a temperaturas por encima de la media en EE. UU.
El cambio de pronóstico borró casi por completo el rally previo.
El gas natural se acerca a la EMA de 200 días, un soporte técnico clave, en un mes estacionalmente débil por la menor demanda de calefacción y la transición hacia la temporada de refrigeración.
Los precios del gas natural cayeron con fuerza, perdiendo cerca de un 17%, revirtiendo las fuertes subidas previas impulsadas por una ola de frío y un aumento de la demanda de calefacción. El factor clave es el nuevo pronóstico meteorológico: el mapa de la NOAA para el 9–15 de febrero muestra temperaturas por encima de la media en la mayor parte de Estados Unidos, lo que reduce la demanda esperada de gas para calefacción y generación eléctrica, al tiempo que favorece la recuperación de la producción y un fuerte aumento de los flujos de gas hacia terminales de GNL, incluido Freeport LNG en Texas.
El cambio de previsiones, de “frío récord” a condiciones más cálidas, hizo que el mercado borrara casi por completo el rally previo impulsado por el clima: el contrato de febrero alcanzó un máximo de tres años antes de expirar, y el contrato de marzo subió con fuerza el viernes tras un informe de inventarios alcista, para luego girar bruscamente a la baja. Una reacción similar se observa en Europa, donde el TTF neerlandés cae hacia los 34–35 EUR/MWh (aprox. -11%) tras previsiones más suaves y una mejora en el equilibrio de oferta, lo que demuestra hasta qué punto la cotización del gas sigue dependiendo de los modelos meteorológicos a corto plazo.
Cotización del gas natural
El precio del gas natural cae hoy hacia la media móvil exponencial de 200 días (la curva dorada del gráfico), que ha sido un punto de soporte local importante para los precios de las materias primas en varias ocasiones en el pasado. Estacionalmente, febrero sigue siendo un mes relativamente débil para los precios de las materias primas, lo cual está relacionado con el descenso de la demanda de calefacción y el inicio del ciclo de espera hacia la temporada de refrigeración.
