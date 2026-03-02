- La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán domina los mercados.
- El Nasdaq 100 corrige ligeramente, mientras que el oro y el petróleo suben.
Los mercados globales están centrados casi por completo en la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha desembocado en una guerra total en la región. Todos los países de la zona del Estrecho de Ormuz se encuentran bajo fuego constante, el propio estrecho está bloqueado, los aeropuertos y puertos están prácticamente fuera de servicio, y muchas refinerías han sufrido daños o se encuentran en crisis.
El barril de petróleo sube un 7% mientras el oro se aprecia un 1%. El dólar se fortalece alrededor de un 0,5%. Por su parte, los índices de Wall Street corrigen ligeramente con caídas que en el caso del Nasdaq 100 apenas alcanzan el 0,15%. A medida que avanza la sesión, los índices bursátiles americanos cotizan de menos a más.
El mayor riesgo para el mercado en este momento es la importante presión sobre el suministro de petróleo y gas. Esto impulsa al alza los precios de las materias primas energéticas, seguido de un aumento de la inflación, lo que privaría a los bancos centrales de margen para recortar los tipos. Una evolución de este tipo podría invalidar muchas de las suposiciones de los inversores respecto de la trayectoria de crecimiento en los próximos trimestres.
Informes macroeconómicos
En EE.UU. se han publicado los datos del PMI manufacturero y del ISM de febrero.
- El PMI se situó en 51,6 frente a las expectativas de 51,2 (en comparación con 51,2).
- El ISM se situó en 52,4 frente a las expectativas de 51,7.
Las lecturas de la industria fueron una sorpresa positiva y apuntan a una tendencia proinflacionaria, especialmente cuando se observa el componente de precios ISM, que llega a 70 puntos. En las próximas horas conoceremos la estimación GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta. La lectura esperada era del 3%.
Cotización del Nasdaq 100
Empresas destacadas del Nasdaq 100
- American Airlines (AAL.US): Las interrupciones en el tráfico aéreo y turístico derivadas del conflicto están afectando las acciones de las aerolíneas. Las acciones caen un 4%.
- Amazon (AMZN.US): Un misil iraní impactó uno de los centros de datos de AWS, causando interrupciones del servicio en la región de Oriente Medio.
- Lockheed Martin (LMT.US): Los contratistas de defensa cotizan al alza ante la escalada del conflicto. Sus acciones suben un 3%.
- Occidental (OXY.US): Los productores están subiendo junto con los precios del petróleo. Las acciones suben por encima del 3%.
- UniQure (QURE.US): El regulador estadounidense ordenó a la compañía realizar estudios adicionales sobre una nueva terapia génica para la enfermedad de Huntington. Sus acciones se desploman un 35%.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el EQQB.DE (euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
