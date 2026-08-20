Gas TTF europeo sube a máximos de cinco meses 📈

El mercado europeo del gas vuelve a descontar no solo las condiciones actuales de suministro, sino cada vez más el riesgo de lo que podría ocurrir en otoño. Los futuros del TTF para septiembre han subido por encima de los 65,7 EUR/MWh, su nivel más alto desde marzo, y acumulan un alza superior al 20% en las últimas dos semanas. El repunte de los precios puede explicarse en parte por las renovadas tensiones en torno al estrecho de Ormuz y la preocupación por los flujos de GNL procedentes del Golfo Pérsico, pero el problema más complejo se encuentra en otra parte: los niveles de almacenamiento europeos son claramente inferiores a los de hace un año. Esto significa que el mercado está entrando en la recta final de la temporada de inyección con un menor colchón de seguridad y una mayor sensibilidad al clima, la disponibilidad de GNL y cualquier interrupción logística adicional. A medida que suben los precios del gas, también aumentan las preocupaciones sobre la inflación y las perspectivas para la industria europea.

El mercado está pagando por el riesgo de otoño, no por la escasez actual

El punto clave es que Europa no se enfrenta actualmente a una crisis física de gas tradicional. El gas sigue fluyendo, el GNL continúa llegando y las instalaciones de almacenamiento no están vacías. El problema es que los inventarios son claramente inferiores a los de hace un año, mientras que el tiempo disponible para reponerlos se está agotando gradualmente. Por lo tanto, los futuros están empezando a descontar no lo que falta hoy, sino lo costoso que podría volverse el margen de seguridad dentro de unas semanas. En el mismo periodo del año pasado, las instalaciones de almacenamiento estaban casi tres cuartas partes llenas, lo que proporcionaba a Europa un colchón mucho mayor frente a un clima más frío o interrupciones del suministro. Hoy, cualquier impacto adicional sobre el GNL tiene mayor peso.

Alemania es especialmente importante en este contexto. Con los niveles de almacenamiento en torno al 50%, el país está entrando en la parte final del verano con una reserva mucho menor que hace un año, y la demanda alemana suele marcar la pauta para el equilibrio del mercado continental. Si el ritmo de inyección no se acelera, la presión podría extenderse desde los contratos más próximos hacia otros vencimientos de la curva. También está operando un incómodo círculo de retroalimentación: cuanto más suben los precios del gas, menor es la disposición de las empresas de servicios públicos a comprar agresivamente para almacenamiento. Cuanto más lentamente se llenan los inventarios, mayor es la prima de riesgo que el mercado comienza a incorporar.

La verdadera prueba vendrá del GNL y los niveles de almacenamiento

El estrecho de Ormuz sigue siendo la principal fuente de tensión geopolítica porque las interrupciones en esa zona afectan no solo al petróleo, sino también a los envíos de GNL procedentes del Golfo Pérsico. Por lo tanto, cualquier nuevo reporte de ataques contra buques o restricciones al transporte marítimo puede trasladarse muy rápidamente a los precios del TTF. Con los niveles de almacenamiento ya por debajo de los del año pasado, el mercado europeo simplemente tiene menos margen para absorber este tipo de riesgo asociado a los titulares.

Eso no significa que Ormuz por sí solo vaya a determinar el próximo movimiento. Si los flujos de GNL se mantienen estables y las inyecciones en los almacenamientos se aceleran en septiembre, parte de la prima actual podría desaparecer con la misma rapidez con la que apareció. El mercado del gas tiene un largo historial de fuertes movimientos en ambas direcciones, especialmente cuando el posicionamiento comienza a adelantarse a los datos físicos.

Tres factores serán ahora los más importantes para el mercado: el ritmo de las inyecciones en los almacenamientos, la disponibilidad de GNL y el clima. El TTF no necesita una interrupción del suministro a gran escala para mantenerse en niveles elevados. Podría ser suficiente con que Europa pase varias semanas consecutivas comprando gas a precios más altos mientras repone sus inventarios a un ritmo más lento. El último movimiento es una clara señal de que el mercado ya no confía en un escenario cómodo para el otoño. Si los niveles de almacenamiento de Alemania se mantienen en torno al 50%-55% durante las próximas semanas y persisten los riesgos en Medio Oriente, el gas europeo tiene una base sólida para mantener una prima de riesgo considerable. Sin embargo, si los niveles de almacenamiento se recuperan rápidamente, el TTF podría devolver parte del alza reciente con la misma intensidad..