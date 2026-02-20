Golpe a la economía estadounidense: el PIB se hunde y enciende las alarmas

Índice de Precios PCE Subyacente interanual de EE. UU. Actual 3,0% (Previsión 2,9%, Anterior 2,8%)

Actual 3,0% (Previsión 2,9%, Anterior 2,8%) Índice de Precios PCE mensual de EE. UU. Actual 0,4% (Previsión 0,3%, Anterior 0,2%)

Actual 0,4% (Previsión 0,3%, Anterior 0,2%) PIB adelantado del Q4 de EE. UU. +1,4% frente a +3,0% esperado

+1,4% frente a +3,0% esperado Índice de Precios del PIB: 3,6% (estimado 2,8%; anterior 3,8%)

3,6% (estimado 2,8%; anterior 3,8%) Consumo Personal: 2,4% (estimado 2,4%; anterior 3,5%)

2,4% (estimado 2,4%; anterior 3,5%) Índice de Precios PCE Subyacente (trimestral): 2,7% (estimado 2,6%; anterior 2,9%)

El crecimiento se desaceleró mientras la inflación se mantuvo ligeramente por encima de las previsiones.

El PIB de EE. UU. creció a una tasa anualizada de solo 1,4% en el Q4 2025, muy por debajo de las previsiones, obstaculizado por un cierre gubernamental de duración récord, un gasto del consumidor más débil y un déficit comercial, después del crecimiento del 4,4% en el trimestre anterior. El crecimiento del año completo fue un sólido 2,2%, a pesar de un descenso inicial en el Q1, y la BEA estimó que el cierre restó alrededor de 1 punto porcentual del resultado trimestral;

Trump incluso afirmó una pérdida de 2 puntos porcentuales justo antes de la publicación. A pesar de la desaceleración, los datos cerraron el año en una nota positiva gracias a la relajación de aranceles de Trump y a los recortes de tipos de la Fed, que apoyaron el mercado bursátil y el consumo por parte de los más acomodados. La inflación PCE subyacente aumentó un 0,4% mensual y un 3% interanual en diciembre, señalando presión sobre los precios, lo cual está volviéndose crucial de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El presidente Donald Trump afirmó que el cierre gubernamental del año anterior le costó a EE. UU. al menos dos puntos de PIB, publicando esto justo antes de la publicación del dato de crecimiento del Q4 en medio de cifras muy débiles de expansión económica estadounidense.

Culpó a los demócratas de repetir un “mini” cierre, criticó al presidente de la Fed, Jerome Powell, y exigió tipos de interés más bajos. Las declaraciones coinciden con un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, vinculado a las demandas demócratas de controles migratorios más estrictos tras incidentes violentos en Minnesota. Esto alimenta tensiones políticas mientras el débil crecimiento del PIB subraya una fragilidad económica más amplia.