¿Ha llegado el momento de Puig? Las acciones se disparan

Las acciones de Puig (PUIG.ES) se han enfrentado a uno de los debuts en bolsa más difíciles que se recuerdan en España, pero no por el día de salida, sino por la evolución posterior a sus primeros resultados como cotizada. Sin embargo, hoy podríamos ver un punto de inflexión. ¿Es el momento de las acciones de Puig? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Puig repuntan Las acciones de Puig acumulan una caída del 27% desde su salida a bolsa y del 34% desde sus breves máximos históricos. Lo peor es que cuando las acciones del sector del lujo bajaban, las acciones de Puig bajaban, mientras que cuando subías la española se quedaba rezagada. Sin embargo, los resultados de hoy de Richemont han cambiado las perspectivas de parte del mercado y el sector está acumulando alzas generalizadas en incluso superior al 5% en muchos de los casos. En este contexto, las acciones de Puig se están beneficiando de la tendencia. Y es que todo apunta a que los resultados de Richemont no serán algo aislado, ya que algunas investigaciones y encuestas ya apuntaban a que el último trimestre del año 2024 no había sido tan malo como se esperaba. Por una parte, pese a que China seguía mostrando debilidad, esta parecía más moderada y los consumidores chinos probablemente hayan aumentado ligeramente el gasto en lujo. Las nuevas medidas de las autoridades chinas han mejorado las expectativas de los consumidores chinos, sobre todo las orientadas al mercado de la vivienda. Y esto es una señal positiva para el sector del lujo. Por otro lado, los resultados de Richemont han mostrado un sólido desempeño en áreas como América y Europa, que estaban sufriendo una ralentización importante en los últimos trimestres. Desde el punto de vista de Puig, las subidas no son tan elevadas por su baja exposición a China, pero aún así podemos ser positivos por la mejora de perspectivas del gasto de los consumidores tras un 2024 complicado. De igual manera, nuestra opinión para el sector sigue siendo conservadora para este 2025, aunque tenemos confianza en la fortaleza del sector de cara a 2026 hacia adelante. En el caso de la empresa catalana, se encuentra en un segmento de mercado cuya resiliencia a los ciclos económicos es mayor que el del resto del sector, por lo que si bien la empresa podría recuperar el crecimiento de doble dígito, los movimientos deberían ser más conservadores. El riesgo de Puig Los resultados del último trimestre del 2024 son un examen importante para Puig, ya que el mercado está descontando cierto impacto por una tirada de productos retirados y que la compañía señaló como un impacto material. Sin embargo, si el impacto es mayor al estimado, el castigo para las acciones de Puig puede ser severo. Por el contrario, un buen dato de crecimiento podría suponer el comienzo de la remontada vuelta a los precios de salida a bolsa. Comportamiento diario de las acciones de Puig Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Puig? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Puig para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

