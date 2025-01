Las acciones de Richemont y ASML se disparan

Los índices bursátiles europeos iniciaron la jornada del martes con ligeros avances. El Dax 40 cotiza plano en términos intradía, mientras que el FTSE100 británico sube un 0,72%. El CAC40, por su parte, suma un 1,67%, mientras que el Suiza las acciones de Richemont registran grandes avances. La atención de los inversores se centra en las noticias y resultados corporativos y los datos de ventas minoristas de Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La volatilidad se observa actualmente en el mercado europeo en general. Las empresas tecnológicas y de artículos de lujo se destacan en particular en el panorama general. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, alcanzó ayer nuevos máximos históricos, después de que los datos del IPC de EE. UU. respaldaran la confianza de los inversores. El soporte más importante para el índice sigue siendo invariablemente la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico). Técnicamente, sigue manteniendo una tendencia alcista estable todo el tiempo. Fuente: xStation Las acciones de Richemont avanzan La atención de los inversores se centra en las empresas del sector de los bienes de lujo. Richemont (CFR.CH), propietaria de las marcas Cartier, Piaget, IWC y Jaeger-LeCoultre, superó las expectativas del mercado en cuanto a las ventas del tercer trimestre, lo que alimenta las esperanzas de que el sector del lujo pueda recuperarse de la reciente desaceleración. Las ventas de la empresa aumentaron un 10% interanual hasta los 6.200 millones de euros en los tres meses hasta finales de diciembre, muy por encima de las expectativas de los analistas de un crecimiento del 1%. La empresa registró sus mayores ventas trimestrales de su historia. Las acciones de Richemont están subiendo actualmente casi un 15%. En términos anuales, la empresa registra un crecimiento de las ventas en todas las regiones, excepto Asia-Pacífico. Las joyas de la empresa se venden bien, aunque el mercado de relojes de lujo sigue bajo presión en todo momento. Fuente: CFR Pero eso no es todo, ya que además de los resultados de CFR, el sentimiento en el sector está impulsado por las acciones de LVMH (MC.FR), que están ganando terreno ante la mejora de la recomendación de las acciones de la empresa por parte de Bank of America. El sector de bienes de lujo está mostrando un buen ánimo hoy. Fuente: xStation El otro sector que está mostrando buenos resultados es el de tecnología/semiconductores. Los resultados trimestrales de TSMC, que sorprendieron positivamente a los inversores, generan esperanzas de que las empresas de este sector recuperen algo de terreno tras las recientes caídas. Las acciones de ASML (ASML.NL) están subiendo actualmente un 2,6%, mientras que las de ASM International (ASM.NL) han subido casi un 3,2%. Las acciones de Zalando (ZAL.DE) también tienen un buen avance, más del 14%, después de que la empresa dijera que espera que los beneficios para 2024 superen las expectativas de la dirección anterior. El EBIT del cuarto trimestre fue un 10% superior a las cifras esperadas por los analistas de JP Morgan.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.