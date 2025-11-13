¿Habrá rally de Navidad en el S&P 500?

El S&P 500 se encuentra en una fase de consolidación alcista y, pese a ver los primeros síntomas de agotamiento en el reciente impulso, existen expectativas positivas para que pueda producirse el tradicional rally de Navidad en 2025. El S&P 500 acumula una subida del 16,7% durante 2025, aunque con cierta volatilidad y correcciones recientes a causa de los 43 días consecutivos de cierre parcial de la administración americana. La acumulación de las presentaciones trimestrales de las grandes tecnológicas también ha provocado retrocesos puntuales en el S&P 500, dado el inherente riesgo de mercado de ver sobrevaloraciones a causa de la IA.

Las “7 Magníficas” (Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, Tesla y Amazon) manteniendo un liderazgo relativo, aunque con menor margen respecto al resto del índice que en años anteriores. El S&P 500 podría alcanzar objetivos próximos a los 7.000 puntos si se confirma un rally estacional y la coyuntura económica evoluciona favorablemente.

En concreto, el consenso de Bloomberg sitúa un objetivo para el S&P 500 en los 7.100 puntos de cara a finales de 2025, lo que implica un margen de subida adicional de casi el 4%. El riesgo está más en la sobrevaloración y posibles eventos inesperados que en la tendencia estructural, que sigue siendo alcista aunque más exigente.

¿Qué podemos esperar del rally de Navidad?

El rally de Navidad, conocido como “Santa Claus Rally”, históricamente ocurre en las últimas semanas de diciembre y, aunque no garantiza subidas todos los años, 2025 parte con probabilidades positivas. Estadísticamente, este periodo es alcista en casi el 80% de los años, aunque la falta de rally en 2024 generó más volatilidad en la primera parte de 2025.

Entre los factores que pueden favorecer el rally actual destacan:

Mejoría de perspectivas económicas en EE. UU., con una inflación que remite lentamente y se acerca al objetivo marcado por la Fed.

Apoyo técnico en el nivel de 6.800 puntos y potencial alcista si los retrocesos atraen nuevos compradores institucionales

La resolución al cierre de gobierno americano reduce la incertidumbre económica y podría animar a los mercados durante diciembre.

La sobreponderación tecnológica, aunque distorsiona el avance del índice, sigue ofreciendo atractivo por el auge de los nuevos sectores.

Riesgos y condicionantes del rally de Navidad

A pesar del optimismo moderado, existen algunos riesgos, entre los que sobresale un PER de 28,5 veces en el S&P 500, por lo que cualquier “shock” macroeconómico puede amplificar caídas. Además, únicamente el 26% de las empresas del S&P 500 superan actualmente el desempeño YTD del índice, marcando el menor diferencial desde 2020.

A esto se suma que el ciclo de empleo muestra cierta desaceleración, y la confianza de las pequeñas empresas se ha debilitado en las últimas semanas. Existe incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal, con la continuidad del ciclo de bajada de tipos en entredicho.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Fuente : Plataforma de XTB