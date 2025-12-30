¿Por qué el precio del gas natural se dispara un 4%?

- Los futuros del gas natural se disparan un 4%.
Los futuros de gas natural estadounidense suben un 4% intradía impulsados por un fuerte repunte del contrato de enero con vencimiento al mes próximo, mientras que los contratos con vencimiento posterior también suben.
¿Qué está impulsando el precio del gas natural?
El principal factor alcista del precio del gas natural es la perspectiva de un clima más frío a partir del 31 de diciembre, lo que respalda las expectativas de una mayor demanda de calefacción. Otro factor clave sigue siendo la excepcionalmente fuerte demanda de GNL, ya que los flujos de exportación de EE. UU. a los mercados globales se encuentran en niveles récord, lo que ayuda a absorber la oferta interna.
Estos factores de apoyo se ven parcialmente compensados por la sólida producción estadounidense, que continúa proporcionando un importante colchón de oferta, lo que limita la fluctuación de los precios.
El último informe de almacenamiento de la EIA impulsó el repunte. Durante la semana que finalizó el 19 de diciembre, los inventarios estadounidenses registraron una reducción de 166 Bcf, lo que redujo el almacenamiento total a 3413 Bcf. Esta reducción situó los inventarios estadounidenses ligeramente por debajo del promedio de cinco años por primera vez desde abril, lo que indica que el mercado está pasando de unas condiciones de suministro cómodas a un equilibrio más ajustado.
Se estima ahora que el almacenamiento se sitúa 24 Bcf por debajo de la media estacional 2020-2024, tras haber estado 32 Bcf por encima del promedio tan solo una semana antes, una variación notable que los operadores rápidamente descontaron.
La retirada estuvo cerca de las expectativas, situándose justo por debajo del consenso de los analistas del Wall Street Journal de 169 Bcf, lo que refuerza la confianza en que la demanda impulsada por el frío está empezando a notarse. Sin embargo, el repunte podría ponerse a prueba a principios de enero, ya que el Centro de Predicciones Climáticas, según datos de la NOAA, señala temperaturas más cálidas en Estados Unidos del 6 al 12 de enero de 2026.
Precio del gas natural
El precio del gas natural sube un 4%, alcanzando su nivel más alto desde el 17 de diciembre. Si el precio baja desde el nivel actual, tiene como próximo soporte los 3,80$. Por otro lado, si el precio continúa subiendo por encima de la EMA50 (línea naranja), los fundamentos podrían respaldar la tendencia incluso en enero, especialmente si cambian los pronósticos meteorológicos de la NOAA del 6 al 12 de enero.
