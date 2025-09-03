Heico cotiza a un 10% de su máximo histórico 📉

Las acciones de Heico (HEI.US) han estado entre las más alcistas de los últimos meses, con un sólido desempeño y liderando las subidas en el sector industrial estadounidense, junto con nombres como Curtiss Wright y RTX Corp. El precio por título está un 10% desde su máximo histórico, mientras que la euforia generada por los recientes resultados se vio rápidamente compensada con presión vendedora. Es evidente que las empresas estadounidenses con cadenas de suministro seguras y cortas, que suministran componentes y servicios no solo a empresas privadas, sino también al Pentágono y al sector espacial, deberían tener un rendimiento, al menos, sólido en los próximos trimestres. Entonces, ¿por qué cayeron las acciones de Heico?

Heico domina el nicho de mercado aeroespacial

Heico es uno de los líderes en este campo. La empresa ofrece servicios de mantenimiento de aeronaves, repuestos críticos y reemplazos OEM de alta calidad, lo que permite a empresas e instituciones ahorrar en componentes críticos, desde componentes electrónicos hasta elementos estructurales. En los últimos meses, se ha especulado sobre un posible aumento de los pedidos del Pentágono, dado que el Departamento de Defensa suele pagar de más a los proveedores OEM, lo que convierte a Heico en una alternativa natural.

En el tercer trimestre de 2025, la empresa registró 1.150 millones de dólares en ventas y 177,34 millones de dólares en beneficios netos, lo que refleja un crecimiento interanual de casi el 20% y el 30%, respectivamente. Durante décadas, Heico ha seguido una agresiva estrategia de adquisiciones, absorbiendo negocios estratégicos de nicho para consolidar su posición en el mercado a largo plazo. Esto la ha convertido en un eslabón prácticamente insustituible en el sector aeroespacial, con un aumento de pedidos tanto para misiones militares como espaciales. Solo en 2025, adquirió cinco empresas adicionales.

Heico estima que sus ingresos anuales alcanzarán los 5.400 millones de dólares para 2028, lo que implica una tasa media de crecimiento anual de las ventas de aproximadamente el 8%. Más importante aún, prevé generar casi 1.000 millones de dólares en beneficios netos para entonces, lo que representa un crecimiento medio de aproximadamente el 15 %, en comparación con los aproximadamente 700 millones de dólares de beneficios netos de este año. Esta perspectiva sugiere que las adquisiciones no reducirán significativamente los márgenes, mientras que los costes asociados contribuyen a generar un efecto multiplicador de crecimiento.

Precio de la acción de Heico

Ayer, la acción cerró a 315 dólares por acción. Justo por encima de este nivel se encuentran las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 horas. Una ruptura por encima de los 316 dólares hoy podría abrir el camino a una nueva prueba de máximos históricos. El mercado coincide ampliamente en que el negocio de Heico está prosperando. La única preocupación es la valoración, que incluso después del reciente retroceso se mantiene en múltiplos precio-beneficio y precio-venta históricamente elevados.

El crecimiento promedio anual de los ingresos del 8% y el crecimiento del beneficio neto de aproximadamente el 15% no justifican plenamente múltiplos de alrededor de 60 veces los beneficios, aunque la previsibilidad del negocio de Heico y su dominio en sectores nicho hacen que sus perspectivas de crecimiento a largo plazo sean prácticamente seguras. Esta dinámica ha provocado episodios periódicos de sobrevaloración. Por otro lado, las expectativas de la compañía podrían ser demasiado defensivas, lo que deja al mercado con potencial alcista si los inversores ven una mejora en los márgenes y los efectos positivos de las adquisiciones a corto plazo.

Fuente : Plataforma de XTB