Hoy se publica el índice de precios al productor en EE. UU.

La agenda económica de hoy se centra en los datos estadounidenses, en particular en el índice de confianza de las pequeñas empresas de la NFIB, un indicador secundario pero relevante para evaluar la situación económica, así como en la publicación del índice de precios al productor (IPP) prevista para la tarde. Además, los inversores prestarán especial atención a las declaraciones de los banqueros centrales de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Sus comentarios podrían aportar información valiosa sobre el equilibrio entre los riesgos de inflación y actividad económica. Calendario económico del día 11:00 GMT, EE. UU. – Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas de la NFIB – previsión: 98,80; anterior: 97,9

13:15 GMT, EE. UU. – Variación del Empleo (semanal) de ADP – previsión: 26.000; anterior: no disponible

13:30 GMT, EE. UU. – Inflación del IPP interanual – previsión: 3,4 %; anterior: 4,6 %

13:30 GMT, EE. UU. – Inflación del IPP mensual – previsión: 0,7 %; anterior: 1,1 %

13:30 GMT, EE. UU. – IPP subyacente interanual – previsión: 3,9 %; anterior: 4,1 %

13:30 GMT, EE. UU. – IPP subyacente mensual – previsión: 0,5 %; anterior: 0,4 %

13:55 GMT, EE. UU. – Índice Redbook interanual – previsión: no disponible; Anterior: 7,6 %

14:00 GMT, Global (FMI) – Perspectivas de la Economía Mundial – pronóstico: no disponible; anterior: no disponible

15:00 GMT, Oriente Medio – Comienzan las conversaciones entre Israel y Líbano – sin pronóstico ni datos anteriores

15:15 GMT, Global (FMI) – Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial – pronóstico: no disponible; anterior: no disponible

15:30 GMT, Global (FMI) – Conferencia sobre la Estabilidad Financiera – sin pronóstico ni datos anteriores Discursos de banqueros centrales 15:00 GMT, BCE – Intervención de Makhlouf

15:00 GMT, BCE – Intervención de Lane

15:00 GMT, Banco de Inglaterra – Intervención de Greene

17:15 GMT, Reserva Federal – Intervención de Goolsbee

17:45 GMT, Reserva Federal – Intervención de Barr

18:00 GMT, Reserva Federal – Intervención de Paulson, Collins, Barkin y Barr

22:00 GMT, BCE – Intervención de Lagarde Cotización del euro-dólar Fuente: xStation5

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