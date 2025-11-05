Hoy se publica el informe de empleo privado ADP en EE. UU.

- También conoceremos los PMIs del sector servicios en la mayoría de las economías de la Zona Euro
Los datos macroeconómicos de hoy en Europa y Estados Unidos serán determinantes para los próximos movimientos de política monetaria de los bancos centrales. En Europa, el foco gira en torno a los índices PMI del sector servicios en España, Italia, Francia, Alemania y Suecia. Estos datos ayudarán a evaluar la situación económica actual de la región, la dinámica del sector servicios y los posibles riesgos para el crecimiento económico. Los mercados seguirán de cerca el PMI en el contexto de las tendencias globales, especialmente en el sector servicios, que es sensible a los cambios en la demanda y la confianza del consumidor.
En Estados Unidos la atención del mercado se centra en el informe de empleo ADP para el sector privado y el índice ISM de servicios. Estas publicaciones ofrecerán información sobre el mercado laboral y la actividad empresarial, lo cual es especialmente importante en el contexto actual de cierre del gobierno estadounidense, que añade incertidumbre y mayor volatilidad a los mercados financieros. La temporada de resultados empresariales en Estados Unidos también continúa, influyendo especialmente en las fluctuaciones de los sectores tecnológico y financiero.
Los mercados analizarán detenidamente estas publicaciones para evaluar tanto la situación económica actual como sus posibles implicaciones para la política monetaria en los próximos meses. Indicadores más sólidos de lo esperado impulsarán el apetito por el riesgo y respaldarán los activos cíclicos, mientras que lecturas más débiles de lo esperado podrían aumentar la aversión al riesgo e impulsar la demanda de activos refugio como los bonos gubernamentales o el franco suizo.
Resumen diario: El optimismo en Wall Street vuelve a moderarse 🗽 El dólar estadounidense retrocede desde máximos recientes
Caen los futuros del café ante el fuerte envío de Brasil a Europa, que alivia temores sobre la oferta
El cacao cae un 3 % ante la mejora de las cosechas en África Occidental
El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Johnson, advierte sobre riesgo de cierre prolongado del gobierno
