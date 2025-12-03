Indra disminuye el tamaño de Minsait con una venta

Indra ha completado la venta de su negocio de externalización de servicios empresariales (BPO) a la firma tecnológica vasca Teknei por un importe de unos 100 millones de euros, tal y como recoge “Expansión”.

La compañía española, especializada en tecnología y Defensa, continúa así con el proceso de reorganización de su filial Minsait, sobre la que ha reiterado que no se venderá en su conjunto, aunque sí planea desprenderse de aquellas unidades que no considera estratégicas. En este contexto, la operación —firmada ayer tras varios meses de negociaciones y análisis de distintas ofertas— se enmarca en la estrategia de Indra de concentrar su actividad en segmentos de mayor rentabilidad y valor añadido, especialmente en el ámbito de la Defensa.

A cierre de los nueve primeros meses de 2025, el sector Defensa representa el 21% de los ingresos del grupo, pero aporta el 37% del EBITDA, mientras que dentro de Minsait, pese a concentrar el 62% de la facturación, supone el 45% del resultado operativo.

Repercusiones del movimento

La transacción con Teknei —empresa de consultoría IT en expansión— incluye el traspaso del negocio de BPO en España, Portugal y diversos países latinoamericanos, así como la integración de unos 5.000 empleados. El acuerdo contempla, además, un compromiso por parte de la compradora de mantener las condiciones laborales durante un periodo mínimo de dos años.

Con esta adquisición, Teknei, presidida por Joseba Lekube, refuerza su presencia en el sector tecnológico y de externalización de procesos, dentro de su plan para alcanzar cerca de 1.000 millones de euros de facturación en 2030.

La venta pone fin a un largo proceso en el que Indra mantuvo conversaciones con varios interesados, entre ellos Servinform —compañía española recientemente adquirida por el fondo anglosuizo AS Equity Partners—. El intento de desinversión en BPO se remonta a 2021, bajo la presidencia de Marc Murtra, hoy al frente de Telefónica, cuando ya se exploró una posible operación con el grupo BC. Indra también tiene previsto deshacerse en el futuro de su negocio de pagos, actualmente denominado Nuek, dentro de Minsait, que ha despertado el interés de la gestora británica Pollen Street.

Las acciones de Indra suben un 2,9% intradía, cifra que completa una revalorización total del 163% durante 2025.

