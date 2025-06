Indra se desinfla en un Ibex 35 que cierra plano

El Ibex35 cierra plano una sesión en la que el protagonismo ha sido para las acciones de Indra, que retroceden casi un 4% tras conocer que el gobierno español se acerca a un acuerdo con la OTAN que permitiría que nuestro país destine únicamente el 2,1% del PIB en defensa (unos 34.000 millones de euros) en lugar del 5% al que se compromete la gran mayoría de los miembros del organismo. Las acciones de Indra doblan su precio en lo que va de año, pero se muestran renqueantes toda vez que el crecimiento fulgurante de la inversión en armamento podría detenerse en el 2,1% ya alcanzado. Se espera que continúe la presión para elevar el gasto en defensa y que España se acerque lo antes posible al objetivo comunitario que exige Donald Trump.



Sabadell (-2,1%) y Acerinox (-1,6%) también se desinflan, fruto de la inminente resolución que conoceremos mañana por parte del ejecutivo sobre la opa del BBVA sobre el banco catalán. La CNMV ha anunciado hoy que mañana suspenderá la cotización de Sabadell antes de dar el veredicto sobre la OPA. En el caso de la acerera, el aumento de la tensión geopolítica que imprime el gobierno americano, principal mercado exportador de Acerinox, impacta en su precio por título.



Por su parte, IAG cierra la sesión como gran perjudicada (-1,8%) del Ibex35 por el negativo impacto que tiene en su modelo de negocio el alza del precio del petróleo. La incertidumbre con los próximos pasos en la guerra de Oriente Medio y la posibilidad de un bloqueo en el estrecho de Ormuz siguen incrementando el coste del barril de crudo. Por el lado de las subidas en nuestro selectivo aparecen las utilities, en especial las renovables que recuperan terreno como fuente alternativa al auge en los precios de los combustibles fósiles. El rango del impulso en este sector de cotizadas oscila entre el 1,5% y el 2,5%. Otros mercados



El S&P 500 sube medio punto con el que consigue recuperar los 6.000 dólares, pero la noticia en la apertura del mercado americano vuelve a estar en las acciones de Tesla, que recuperan un 3,6% tras una demostración de la capacidad de sus coches autónomos en Texas. Este evento supone un nuevo hito en este sector nicho donde el líder estaba siendo Waymo, propiedad de Alphabet.



La onza de oro cotiza con altibajos al tiempo que va descontando los acontecimientos bélicos. En paralelo, la publicación de unos PMIs mixtos en las principales economías de la Unión Europea mantienen al metal precioso en el rango de los 3.350-3.400 dólares. Por la tarde el respaldo lo hemos tenido con los PMIs americanos, que siguen mostrando crecimiento, tanto en manufactura como en servicios, aunque ralentizado. En este contexto destaca el Bitcoin, con un rebote del 3% que le lleva de nuevo a los 102.000 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.