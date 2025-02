Informe de inflación en la Eurozona 📌

El informe de inflaci贸n de la eurozona para el mes de enero cumple con las expectativas. A nivel intermensual, el IPC de la eurozona se ha situado en un -0,3%, lo mismo que pronosticaba el mercado, lo que supone un ligero retroceso con respecto al mes anterior. A nivel interanual, no obstante, los datos del IPC apuntan a un leve aumento, al pasar de un 2,4% a un 2,5%. Informe de inflaci贸n de la Eurozona聽 IPC: real 2,5 % interanual. Previsi贸n 2,5%. Anterior 2,4%.

IPC: real -0,3 % intermensual. Previsi贸n -0,3%. Anterior 0,4%.

IPC subyacente: real -0,9% intermensual. Previsi贸n -1,0%. Anterior 0,5%.

IPC subyacente: real 2,7% interanual. Previsi贸n 2,7%. Anterior 2,7%.

IAPC ex Energ铆a y Alimentos: real 2,7% interanual. Previsi贸n 2,7%. Anterior 2,7%.

¿Cómo invertir en el Eurostoxx? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Eurostoxx 50, como el XESC.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

