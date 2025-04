Informe de materias primas : Aumentan los inventarios de petróleo

Petróleo Goldman Sachs, en su último informe, espera un rango de negociación más bajo para el crudo Brent de 59 a 63 dólares por barril este año y de 55 a 58 dólares por barril en 2025. GS anticipa que EE. UU. evitará la recesión y que la OPEP+ aumentará moderadamente la oferta.

Cabe destacar que Goldman pronostica un crecimiento muy limitado de la demanda, de tan solo 0,3 mbd este año, significativamente por debajo de la previsión revisada de la OPEP de 1,3 mbd (frente a los 1,45 mbd anteriores).

La EIA espera un crecimiento de la demanda de 0,9 mbd este año, mientras que la AIE proyecta 1,03 mbd.

GS advierte que, en el peor de los casos, para el petróleo se produciría una recesión y el retorno total de la producción de la OPEP+ tras los recortes voluntarios, lo que podría llevar el precio del crudo Brent a un mínimo de 40 dólares por barril para 2026. La OPEP+ ha anunciado un aumento de la producción de 138.000 bpd a partir de abril y 411.000 bpd en mayo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si bien esto es técnicamente bajista para los precios, es importante recordar que la OPEP+ indicó previamente que los países que excedieron las cuotas deben ahora reducir la producción. De implementarse, el cambio neto en la oferta podría ser neutral. Donald Trump hizo comentarios positivos sobre las conversaciones nucleares con Irán, aunque el Líder Supremo iraní expresó escepticismo sobre las negociaciones constructivas con Estados Unidos en las próximas conversaciones en Omán. Mientras tanto, China reportó datos optimistas sobre las importaciones de petróleo. En marzo, las importaciones chinas de crudo ascendieron a 12,1 mbd, el nivel más alto desde agosto de 2023. Los inventarios de petróleo de Estados Unidos están aumentando estacionalmente, pero se mantienen por debajo de los niveles del año pasado y del promedio de cinco años.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Recientemente, los precios se han desconectado de los fundamentos físicos. A pesar de los sólidos márgenes de refinación, el petróleo ha caído drásticamente, lo que sugiere que la actividad de los fondos de cobertura podría haber amplificado la reciente ola de ventas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los futuros del petróleo se negocian muy por debajo de los diferenciales del calendario del mes próximo, lo que normalmente refleja una escasez de oferta.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Gas natural Los precios del gas natural siguen cayendo, a pesar de que los grados-día de calefacción en EE. UU. la semana pasada estuvieron por encima de los promedios estacionales. Simultáneamente, la producción se ha recuperado. Esto, sumado a la débil demanda, ha impulsado la acumulación de inventarios por encima de lo habitual. El factor clave para los precios del gas en verano será el ritmo de las exportaciones de GNL. Si países como Europa imponen aranceles de represalia al gas estadounidense, podría desencadenarse otro excedente importante. Los inventarios de gas en Estados Unidos se están recuperando rápidamente y es probable que pronto superen el promedio de cinco años.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los niveles comparativos de almacenamiento están aumentando nuevamente, lo que justifica un mayor riesgo de caída hacia los $3/MMBTU.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La demanda ha regresado al promedio de cinco años, mientras que la producción sigue siendo elevada, muy por encima de los rangos estacionales típicos.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La demanda diaria ha sido inferior a la oferta durante algún tiempo, lo que sugiere que la acumulación de almacenamiento continuará durante las próximas semanas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Oro Goldman Sachs ha elevado su previsión del precio del oro de 3.300 a 3.700 dólares la onza. En un escenario más extremo (una escalada de guerras comerciales o una recesión), el banco no descarta un precio máximo de 4.500 dólares por onza.

Esta es la tercera revisión al alza de Goldman para el oro en 2024.

El banco destaca la creciente influencia de los ETF de oro, que han reanudado su acumulación después de casi un año, así como la creciente demanda física de Asia.

Muchos bancos centrales asiáticos han aumentado recientemente sus reservas de oro como una forma de diversificar su cartera, alejándose del dólar estadounidense.

GS ahora espera que los bancos centrales compren 80 toneladas de oro mensualmente, frente a su estimación anterior de 70 toneladas..

Incluso si los temores a la recesión disminuyen y la demanda de ETF se revierte, Goldman Sachs prevé que el oro aún podría alcanzar los 3550 dólares por onza. La incertidumbre del mercado sigue siendo extremadamente alta. Si bien Donald Trump ha introducido algunas exenciones arancelarias, otras, en particular las de productos electrónicos, se mantienen excepcionalmente altas. Esto sigue convirtiendo al oro en un refugio seguro preferente. La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses respalda al oro. Sin embargo, la reciente liquidación de bonos se debió a la preocupación por la estabilidad fiscal de EE. UU., otro factor que beneficia al oro. Los ETFs de oro ahora contienen casi 90 millones de onzas, todavía por debajo del pico de 2020 de 110 millones de onzas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Cobre El cobre se está recuperando de las caídas provocadas por los aranceles de represalia impuestos por Estados Unidos y los nuevos y elevados derechos de importación a China. La demanda china muestra indicios de desaceleración: las importaciones de cobre cayeron a 1,37 millones de toneladas entre enero y marzo, una caída interanual de más del 5%.

Aun así, los inventarios de cobre de la LME y Shanghái han estado disminuyendo desde marzo. A pesar de ser más del doble de sus niveles de principios de 2024, se mantienen en mínimos históricos. El impulso crediticio de China a 12 meses sigue siendo negativo, pero se encuentra en su nivel más alto desde principios de 2024, lo que sugiere que el cobre podría estar cerca de tocar fondo. Los precios del cobre en Londres han subido alrededor de un 4% en lo que va del año, mientras que los precios en EE. UU. siguen subiendo casi un 15%. En un momento dado, el cobre estadounidense llegó a subir más del 30% y el cobre europeo, un 15%. Se espera una convergencia de precios a medida que los mercados se estabilicen, lo cual probablemente será positivo para la LME, pero no tanto para el COMEX.

Sin embargo, no se descarta la imposición de nuevos aranceles al cobre, lo que podría ampliar aún más la brecha. Los inventarios de cobre han disminuido recientemente, aunque todavía son más del doble que el año pasado.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El impulso crediticio de China se está recuperando, pero el cambio en 12 meses sigue siendo negativo.

Recientemente el cobre mostró señales de sobreventa, desviándose más de 2 desviaciones estándar por debajo de su promedio de 1 año y cayendo brevemente por debajo de su media de 5 años.

