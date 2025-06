Informe de materias primas : Cae el precio del gas

Petróleo Subida de precios: Los precios del petróleo subieron al inicio de la última semana de junio, impulsados ​​por una escalada significativa en Oriente Medio.

Tensiones entre EE. UU. e Irán: Estados Unidos realizó un bombardeo sobre infraestructura nuclear en Irán, que posteriormente fue respondido con la amenaza de bloquear el Estrecho de Ormuz. No se tomaron medidas concretas al respecto.

Represalias iraníes: Irán respondió con un ataque a bases militares estadounidenses en Qatar e Irak, aunque resultó ineficaz.

Alto el fuego frágil: Finalmente se alcanzó un acuerdo de alto el fuego, aunque sigue siendo muy frágil. A pesar de los indicios de una ruptura, el presidente Trump declaró que Israel no lanzaría un ataque aéreo contra Irán, y el alto el fuego sigue vigente.

Riesgo del Estrecho de Ormuz: Un factor de riesgo regional clave fue el posible bloqueo del Estrecho de Ormuz. Si bien es difícil lograrlo mediante un bloqueo físico, sigue siendo posible mediante ataques directos a petroleros. En el pasado, Irán ha sido acusado de colocar minas submarinas. Ruta Comercial Crucial: El Estrecho de Ormuz representa el flujo de aproximadamente 20 millones de barriles diarios (bpd) de petróleo crudo y otros productos, principalmente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait. También gestiona alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de GNL, principalmente de Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Impacto en el Suministro: En teoría, entre 6 y 7 millones de bpd podrían desviarse a otros puertos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, incluso una interrupción temporal de un punto porcentual del suministro global podría provocar un aumento drástico de los precios.

Demanda Asiática: Los principales receptores de materias primas energéticas de la región son los países asiáticos, principalmente China, India, Pakistán, Japón y Corea del Sur.

Fundamentos Sólidos: Sin embargo, los fundamentos del mercado petrolero se mantienen sólidos a corto plazo. Los inventarios de crudo de EE. UU. han disminuido significativamente a pesar del exceso de oferta global. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de todos los productos derivados del petróleo también han disminuido drásticamente y se mantienen por debajo del promedio de cinco años y de los niveles del año pasado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios comparativos han disminuido notablemente, lo que justifica los precios relativamente altos del petróleo. Sin embargo, actualmente estos precios son significativamente más bajos que al final de la semana pasada, lo que podría indicar una ligera infravaloración. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El petróleo generó recientemente una señal de sobreventa, representada por una desviación de dos desviaciones estándar con respecto al promedio anual. Actualmente, el petróleo está barato, pero no extremadamente barato. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Gas natural Caída de precios: Los precios del gas natural han caído notablemente en las últimas tres sesiones, justo antes de la renovación de los contratos de futuros.

Curva plana: Actualmente, la curva se mantiene prácticamente plana hasta octubre, en un ligero contango con un rango de tan solo 12 centavos.

Expectativas de temperatura: La caída de precios se vinculó a las expectativas de temperaturas más bajas. Sin embargo, las perspectivas para los próximos 6 a 10 días aún indican temperaturas significativamente más altas de lo normal en la mayoría de los estados.

Tendencias de la demanda: Los últimos datos de demanda sugieren que el consumo de gas es mayor de lo habitual, lo que podría indicar que el crecimiento de los inventarios a partir de este momento será mínimo.

Crecimiento de los inventarios: Sin embargo, actualmente observamos un claro aumento de los inventarios por encima del promedio de cinco años. Además, observamos una disminución de las exportaciones en comparación con los primeros meses de este año.

Ormuz y GNL: Cabe destacar que un número considerable de buques metaneros también transitan por el Estrecho de Ormuz. Catar y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los mayores exportadores de GNL del mundo. Impacto del alto el fuego en el gas: El aumento inicial de los precios del gas TTF se neutralizó notablemente tras el acuerdo de alto el fuego.

Preocupaciones sobre el suministro en Europa: Un suministro global constante de gas es crucial para Europa, considerando los niveles de llenado de las instalaciones de almacenamiento significativamente menores que el año pasado y en comparación con el promedio de los últimos cinco años. Actualmente, las instalaciones de almacenamiento están aproximadamente al 55 % de su capacidad. Los precios del GNL aumentaron significativamente, pero en Europa observamos una clara disminución tras la resolución de la situación. Cabe destacar que, actualmente, los principales proveedores de GNL a Europa no son los países del Golfo Pérsico, sino Estados Unidos, países africanos y también Rusia. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios comparativos han repuntado considerablemente en los últimos meses. Sin embargo, no se descarta que la demanda excesiva revierta esta tendencia. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Oro Corrección actual: El oro está experimentando su mayor corrección desde mayo, tras haber superado primero la media móvil de 25 períodos y ahora probando la de 50. Perspectiva de las tasas de la Reserva Federal: La Reserva Federal indica que podría esperar varios meses antes de recortar las tasas de interés, aunque Michelle Bowman, de la Fed, sugiere que ve la posibilidad de un recorte en julio.

Postura de Trump: Donald Trump afirma que las tasas de interés son significativamente demasiado altas e insta a la Fed a recortarlas.

Mayor asignación: Los inversores en fondos ETF y mercados de futuros perciben el riesgo de mercado y están aumentando su asignación al oro.

Caída de los inventarios en el COMEX: Simultáneamente, observamos una clara disminución de los inventarios en el COMEX.

Consolidación estacional: El oro se encuentra actualmente muy cerca del final de su consolidación estacional. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Precio del oro El oro está probando la media móvil de 50 períodos, que se ha mantenido como un soporte clave desde principios de este año. Además de esta media, cabe destacar el soporte en el retroceso de Fibonacci del 23,6% y el nivel de 3.300 dólares por onza. Fuente: xStation5 Café Caída continua: Los precios del café continúan a la baja, a pesar del repunte del lunes debido a la incertidumbre sobre las perspectivas de la cosecha. Preocupación por las heladas en Brasil: En esta ocasión, la preocupación por la cosecha se relaciona con las heladas en Brasil, que, desde 2021, iniciaron la tendencia alcista actual del café y provocaron una reducción permanente en las perspectivas de producción del país.

Sensibilidad a la temperatura: El café es muy susceptible a las fluctuaciones de temperatura. Las heladas durante la floración del árbol son el peor fenómeno meteorológico para el café.

Temporada de cosecha: Sin embargo, la temporada alta de recolección de café en Brasil ya está en marcha y continuará durante julio y agosto.

Perspectivas para el Robusta: No obstante, los precios del café están bajando principalmente debido a la mejora de las perspectivas de la cosecha de Robusta, sobre todo en Asia. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Las caídas estacionales del café suelen durar hasta finales de julio, coincidiendo con la temporada alta de cosecha. Sin embargo, posteriormente, solemos observar aumentos. Las mayores subidas se producen a partir de noviembre, tras el final de la temporada de entrega, que va de agosto a octubre. Fuente: Bloomberg Finance LP

