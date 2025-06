Petróleo cae un 4.5 % 📉

Los futuros del crudo Brent (OIL) caen más de un 4.5 % hoy, a medida que el mercado reacciona al alto el fuego en Medio Oriente, reduciendo el riesgo percibido de interrupciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz. El presidente de EE. UU., Donald Trump , sugirió que Estados Unidos no se involucrará en un conflicto , citando que las capacidades nucleares de Irán se han debilitado significativamente y ahora son limitadas.

Además, Israel podría adoptar una postura menos agresiva , sabiendo que cualquier ataque ahora enfrentaría críticas de Trump, y que el apoyo militar estadounidense ya no estaría garantizado .

La caída del dólar estadounidense (USIDX) también está contribuyendo a las tomas de ganancias en el mercado petrolero.

Los futuros del Brent ya han borrado por completo las ganancias acumuladas desde el 12 de junio. Petróleo (Intervalo H1) Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La debilidad del dólar estadounidense sigue fomentando tomas de utilidades en el petróleo, lo que refuerza la tendencia bajista. Los futuros del Brent han retrocedido todo el movimiento alcista desde el 12 de junio.

La acción actual del precio sugiere un posible retroceso hacia la zona de 62 USD por barril, si persiste el sesgo bajista. El creciente optimismo en torno a una resolución diplomática entre Israel e Irán está intensificando esta presión a la baja. Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.