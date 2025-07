Informe de materias primas : Demanda y oferta de gas se igualan

Petróleo El petróleo se mantiene bajo presión ante la expectativa de que la OPEP+ decida sobre otro fuerte restablecimiento de la producción a 411.000 barriles diarios en agosto. De tomarse esta decisión, sería el cuarto aumento fuerte consecutivo de la producción.

Los recortes voluntarios de producción en 2023 ascendieron a 2,2 millones de barriles diarios. Sin embargo, cabe destacar que los países de la OPEP+ ya habían recortado la producción debido a la reducción de la demanda durante la pandemia. El alto el fuego entre Israel e Irán continúa, manteniendo los precios del petróleo relativamente bajos. Donald Trump ha indicado que está dispuesto a considerar la flexibilización de las sanciones contra Irán si cumple su palabra de mantener la paz. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En Estados Unidos, la demanda de combustible se mantiene alta. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) estima que, durante el fin de semana largo del Día de la Independencia, hasta 61,6 millones de estadounidenses optarán por viajar en coche, lo que supone un aumento del 2,2 % interanual. Los inversores esperan nuevos avances en los acuerdos comerciales con Estados Unidos, ya que la suspensión de 90 días de los aranceles mutuos expira el 9 de julio. El número de plataformas de perforación continúa disminuyendo y se encuentra en su nivel más bajo en casi cuatro años. El número de plataformas de fracturación hidráulica usadas también está disminuyendo drásticamente, al igual que el número de pozos sin terminar, lo que limita la posibilidad de reponer el suministro. Esto podría significar que la producción estadounidense alcanzó su punto máximo a finales del año pasado. Los inventarios de petróleo crudo ahora están cayendo por debajo de su mínimo de cinco años, lo que muestra que la situación del suministro en EE. UU. no es la mejor. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios comparativos indican que los precios deberían ser más altos actualmente. Sin embargo, el espectro de un mayor crecimiento de la oferta de la OPEP se cierne sobre el mercado petrolero, lo que podría restablecer el crecimiento de los inventarios. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La producción de petróleo de EE. UU. alcanzó un máximo histórico en diciembre del año pasado. Según datos como el de las plataformas de perforación y otros datos de la actividad de fracturación hidráulica, cabe esperar una disminución de la producción con respecto a los niveles actuales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Precio del barril de West Texas El crudo WTI se mantiene cerca de un soporte clave, por encima de los 65 dólares por barril, el retroceso de 61,8 de toda la reciente onda ascendente y la media móvil de 200 períodos. Gas natural Los precios del gas se mantienen bajo presión debido a temperaturas más bajas de lo previsto en EE. UU.

La demanda de gas de las centrales eléctricas de gas ha regresado al promedio de los últimos 5 años.

La estacionalidad indica que los aumentos deberían comenzar en la segunda quincena de julio. El clima será clave para determinar la demanda.

A pesar de la apertura de nueva capacidad de exportación de GNL, las exportaciones de EE. UU. no están creciendo rápidamente, lo que ha llevado a un sólido y continuo crecimiento de los inventarios en las últimas semanas.

La producción ronda los máximos históricos de 107,4 bcfd, un aumento de casi el 4 % con respecto al año pasado. Por otro lado, la demanda se situó en 74,3 bcfd a principios de la semana, un aumento de casi el 7 % interanual. Las exportaciones ascendieron a 14,7 bcfd y aumentaron casi un 10 % intermensual.

Los inventarios de gas se mantienen por debajo de los niveles del año pasado, pero por encima del promedio de los últimos 5 años. Los precios del gas en EE. UU. vuelven a estar bajo presión, al igual que en Europa. Sin embargo, si Europa empieza a tener problemas para reabastecer sus instalaciones de almacenamiento próximamente, esto podría presionar el aumento de las importaciones desde EE. UU. a finales del verano o principios del otoño. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La demanda de gas, junto con las exportaciones, se ha aproximado al nivel de la oferta (producción + importaciones). Sin embargo, a principios de julio del año pasado, la demanda superó temporalmente la oferta. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Precio del gas natural El precio rompió el soporte de 3,5$/MMBTU y la media móvil de 200 períodos. Fuente: xStation5 Café Las lluvias recientes mejoran las perspectivas de cosecha y producción para las próximas temporadas en Brasil. Las lluvias recientes, que superaron significativamente los promedios históricos, han minimizado la preocupación por la sequía durante el verano. El USDA FAS estima que la producción en Brasil en la temporada 25/26 aumentará un 0,5 % interanual, alcanzando los 65 millones de sacos, y se recuperará significativamente en los países asiáticos. Se espera que Vietnam, el segundo mayor productor de café del mundo, experimente un aumento del 6,9 % interanual en su producción, alcanzando los 31 millones de sacos. Sin embargo, la cosecha actual en Brasil avanza más lentamente de lo habitual, aunque recientemente hemos observado un aumento en las existencias. El café está cayendo actualmente por debajo de su promedio de un año. Una fuerte señal de sobreventa solo se presenta tras una desviación del doble del promedio. Como lo demuestra la desviación del promedio de cinco años, aún hay amplio margen para una posible caída (al menos hasta cerca del promedio). Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios han aumentado ligeramente este año, aunque históricamente se mantienen en niveles bajos. Como lo demuestra el cambio de año en 2022 y 2023, se necesita una disminución más pronunciada de los inventarios para provocar una fuerte liquidación. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Desde finales de 2024, hemos observado una fuerte reducción en las posiciones largas en café. Sin embargo, las posiciones cortas se mantienen muy bajas. Su aumento podría indicar que aún se avecinan caídas mayores. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Precio del café El precio se encuentra actualmente en un importante nivel de soporte en forma de línea de tendencia alcista y en el retroceso de 50.0 de la onda ascendente de 2023. Romper este nivel podría significar un intento de caer a 240 centavos por libra, donde se ubican el comienzo de un fuerte impulso que comenzó en noviembre de 2024 y picos de precios locales en 2022 y 2023. Fuente: xStation5 Trigo Recientemente, hemos observado un claro cierre de posiciones cortas en trigo en EE. UU.

La cosecha de trigo de invierno en EE. UU. es peor de lo habitual. A finales de junio, se había cosechado el 37 % de la superficie planificada, un 5 % menos que el promedio.

La semana pasada, la calidad del trigo se calificó en un 48 % (la proporción de trigo en excelentes condiciones), lo que representa una disminución de 1 punto porcentual con respecto al informe anterior. El promedio a largo plazo es del 53 %. Recientemente, hemos observado una fuerte caída en las posiciones cortas de trigo. Sin embargo, también estamos observando una disminución en las posiciones largas. Hasta que el lado comprador tome la iniciativa, es improbable un repunte significativo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El trigo se ha consolidado desde el verano pasado. Cabe destacar que los períodos de mayor crecimiento del trigo el año pasado se dieron a finales de julio y finales de agosto. Si la cosecha en EE. UU. no es muy buena (aunque el clima no es malo en este momento), esto podría indicar un posible repunte estacional. Fuente: xStation5 La estacionalidad apunta a un repunte a corto plazo en el futuro cercano, seguido de ganancias ligeramente más prolongadas a principios del otoño. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

