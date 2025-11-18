Informe de materias primas : El precio del oro por encima de la EMA de 50 días

Gas natural

Los precios de los contratos de gas natural cayeron ayer un 4,5%, hasta los 4,33 USD/MMBtu, el mayor descenso diario desde el 10 de octubre. Hoy, estas caídas continúan.

Goldman Sachs prevé que los precios del Henry Hub bajen a 2,70 USD/MMBtu en 2028 y a 2,75 USD/MMBtu en 2029, como consecuencia de que la oferta mundial de GNL supera la demanda.

La producción de gas en EE. UU. alcanzó un nivel récord de aproximadamente 110.000 millones de pies cúbicos diarios (+6,8% interanual), mientras que las exportaciones de GNL ascendieron a 17.600 millones de pies cúbicos diarios (-1,8% semanal).

Los pronósticos meteorológicos indican temperaturas superiores a lo normal entre el 22 y el 26 de noviembre en el este de Estados Unidos, lo que reduce la demanda de gas para calefacción.

Las reservas de gas natural en Estados Unidos aumentaron en 45 mil millones de pies cúbicos (bcf) durante la semana que finalizó el 7 de noviembre, superando las previsiones (+34 bcf) y el promedio de los últimos cinco años (+35 bcf), alcanzando un nivel un 4,5% superior al promedio estacional.

Los expertos predicen que los bajos precios del gas en Asia y Europa podrían paralizar el arbitraje de exportaciones estadounidenses, lo que a su vez reduciría los precios en el Henry Hub y ejercería mayor presión sobre el mercado mundial del gas.

Los pronósticos meteorológicos actualizados de ayer para los 48 estados contiguos de Estados Unidos indican un ligero descenso de las temperaturas en todo el país, especialmente en el oeste, mientras que en el centro y el este de EE. UU. las temperaturas volverán a niveles normales.

Fuente: Bloomberg Financial LP

La demanda reciente, tanto en términos de consumo doméstico como empresarial durante la temporada de calefacción, ha vuelto a los valores promedio de los últimos cinco años.

Fuente: Bloomberg Financial LP

Cotización del gas natural

Fuente : Plataforma de XTB

Técnicamente, el gas natural mantiene una tendencia alcista a medio plazo, pero un entorno fundamental relativamente desfavorable podría, en teoría, ejercer presión sobre el instrumento a largo plazo, a menos que se produzcan cambios repentinos en los datos.

Barril de petróleo

El precio del crudo Brent cayó un 0,4% hasta los 63,96 dólares por barril, mientras que el WTI también descendió un 0,4%, hasta los 59,69 dólares por barril.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé un superávit récord en la oferta de petróleo en 2026, lo que influye negativamente en las perspectivas de precios.

El precio del crudo ruso Urals, referencia del mercado, cayó a su nivel más bajo en más de dos años, pocos días antes de que entraran en vigor las sanciones estadounidenses contra Rosneft y Lukoil.

La mayoría de los principales compradores asiáticos han suspendido al menos parte de sus compras de petróleo ruso debido a las sanciones estadounidenses.

El exceso de oferta en el mercado se debe a la reanudación de la producción suspendida por la OPEP+ y al aumento de la producción fuera del cartel.

El presidente Trump ha sugerido la posibilidad de ampliar las operaciones militares estadounidenses en América Latina, lo que introduce una mayor incertidumbre geopolítica en los mercados petroleros.

Los datos de la AIE muestran que el superávit de petróleo ha ido creciendo de forma constante desde principios de año y es probable que siga aumentando, alcanzando un máximo de casi 4,9 millones de barriles diarios en el primer trimestre de 2026. Posteriormente, el superávit disminuirá, pero no desaparecerá, ya que la oferta seguirá superando a la demanda en unos 2,3 millones de barriles diarios en el último trimestre del próximo año, según los datos de la encuesta.

Fuente: Bloomberg Financial LP

Precio del barril de West Texas

El barril de petróleo WTI mantiene una tendencia bajista a largo plazo, como lo demuestran las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días con pendiente negativa.

Fuente : Plataforma de XTB

Oro

El precio del oro cayó por cuarto día consecutivo, situándose por debajo de los 4.000 USD por onza, para luego recuperarse ligeramente hasta alcanzar entre 4.013 y 4.042 USD por onza.

La probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en diciembre ha caído por debajo del 50% (hasta situarse en torno al 45-46%), en comparación con la probabilidad de casi el 100% de hace un mes.

El índice del dólar estadounidense continuó subiendo, lo que presionó a la baja los precios del oro, que no generan intereses y pierden atractivo cuando el dólar se fortalece.

A pesar de cuatro días de descenso, el oro aún acumula una subida de entre el 50% y el 54% en lo que va de año y se encamina a su mejor rendimiento anual desde 1979.

Goldman Sachs estima que los bancos centrales compraron aproximadamente 64 toneladas de oro en septiembre, más del triple de la cantidad comprada en agosto; solo China añadió aproximadamente 15 toneladas.

Los inversores esperan los datos macroeconómicos retrasados ​​de EE. UU., incluido el informe de empleo de septiembre (previsto para el jueves), que pueden influir en las decisiones de la Reserva Federal y en las perspectivas futuras de los precios del oro.

La estructura de la oferta de oro ha aumentado ligeramente en los últimos meses, a pesar de que los precios se mantienen cerca de su máximo. Tanto el reciclaje secundario de metales como la minería han aumentado. Las estimaciones semanales recientes indican un ligero equilibrio positivo entre la oferta y la demanda.

Fuente: XTB Research

Precio del oro

El oro mantiene su tendencia alcista a largo plazo. La EMA de 50 días (curva azul en el gráfico), que el mercado no ha vuelto a probar desde agosto de este año, es un importante nivel de soporte técnico.

Fuente: xStation