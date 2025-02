Informe de materias primas : Las nuevas sanciones afectan al petróleo

Petróleo Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones a Irán con el objetivo de reducir las exportaciones de petróleo del país.

Estados Unidos está sancionando a 30 corredores, operadores de barcos y compañías de transporte involucradas en el comercio de petróleo iraní.

Donald Trump indica que quiere reducir las exportaciones de Irán a cero, como fue el caso durante su presidencia anterior.

Irán produce actualmente aproximadamente 3,2 millones de barriles por día, exportando poco menos de la mitad, principalmente a China.

Los analistas señalan que debido a los bajos precios del petróleo, la OPEP+ probablemente decida retrasar aún más el calendario de un aumento de la producción. Las especulaciones actuales sugieren un retraso de un mes o un aplazamiento hasta mediados de año.

Todos los recortes de la OPEP+ ascienden actualmente a casi 6 millones de barriles por día. Se estima que la OPEP+ podría aumentar la producción a la mitad de esta cantidad sin grandes inversiones, pero ese nivel aún tendría un impacto significativo en los precios. El precio del petróleo se desplomó el viernes 21 de febrero, tras los informes sobre la disminución del riesgo en Oriente Medio, la continuación de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y los débiles datos del sector de servicios de Estados Unidos. El índice PMI de servicios de Estados Unidos cayó por debajo de los 50 puntos, el nivel más bajo en un año.

Donald Trump también indica que su plan de referencia incluye la imposición de aranceles a México y Canadá a una tasa del 25% a partir del 4 de marzo. Se espera que el petróleo canadiense esté sujeto a un arancel del 10%, pero estos nuevos aranceles siguen siendo inciertos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos han aumentado recientemente, en línea con las tendencias estacionales. Sin embargo, los niveles de inventario siguen estando por debajo del promedio de cinco años y de los niveles del año pasado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Oro El oro se mantiene en niveles altos, alcanzando nuevos máximos históricos en el día de ayer. Los inversores están recurriendo cada vez más al oro físico. El número de contratos de futuros a largo plazo en el mercado ha disminuido, pero al mismo tiempo, ha habido un aumento significativo en la cantidad de oro en ETFs.

El aumento de los precios del oro está impulsado actualmente por la incertidumbre geopolítica, ya que las expectativas de recortes de los tipos de interés se ha trasladado a la segunda mitad del año. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años han caído drásticamente.

El número de contratos a largo plazo ha disminuido, pero esto no ha impedido que los precios del oro alcancen nuevos máximos históricos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

En los últimos días, la cantidad de oro invertido dentro de ETFs ha aumentado en más de 1 millón de onzas.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los rendimientos de los bonos estadounidenses han disminuido significativamente en la segunda mitad de febrero, lo que ha contribuido al continuo aumento de los precios del oro.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El oro está experimentando su mayor impulso de crecimiento en cinco años, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado levemente recientemente.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Gas natural Los precios del gas natural han alcanzado alrededor de 4,3 dólares por MMBTU debido al aumento del consumo de gas en febrero. Sin embargo, las previsiones meteorológicas indican un calentamiento y una reducción significativa del consumo de gas en las próximas semanas.

Aunque el próximo informe de almacenamiento puede mostrar otra disminución de 200 Bcf, el informe de la semana actual podría mostrar una disminución de solo 50 Bcf. Los niveles de almacenamiento están actualmente en línea con el promedio de cinco años.

Las expectativas de un aumento de las exportaciones de los EE. UU. en los próximos meses (con exportaciones actuales de 15 Bcfd) indican una capacidad reducida para reponer los niveles de almacenamiento durante el verano.

Se ha producido un descenso significativo en la demanda de gas natural en comparación con el fuerte consumo observado la semana pasada. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La demanda de gas ha vuelto a los niveles normales. Los promedios históricos indican que se espera que la demanda disminuya significativamente en las próximas semanas. La producción se mantiene en niveles récord para esta época del año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los niveles de almacenamiento siguen el promedio de cinco años. El factor clave para las tendencias de precios en abril/mayo será el ritmo de reposición de inventarios. Si la reposición es más lenta, el gas natural podría acercarse a los niveles de precios de 2022. Cacao El cacao está experimentando una importante corrección de precios debido a las preocupaciones sobre la disminución de la demanda de chocolate y la liquidación de posiciones largas por parte de los especuladores del mercado.

Los ejecutivos de las empresas procesadoras de cacao como Hershey y Mondelez han señalado que los altos precios están provocando una reducción de la demanda.

El director financiero de Mondelez indica que los precios del chocolate podrían aumentar hasta un 50% si los precios del cacao siguen aumentando, lo que naturalmente reduciría el consumo.

Mientras tanto, Hershey señala que los altos precios del cacao están impulsando la necesidad de reformular los productos reemplazando el cacao por otros ingredientes para reducir los costes.

Recientemente, también se ha producido un ligero repunte en los inventarios de cacao en la bolsa de Nueva York. Sin embargo, las existencias siguen siendo más de un 60% inferiores en comparación con el año pasado.

Los inventarios cayeron a 1,26 millones de bolsas a fines de enero, pero ahora han aumentado a 1,42 millones de bolsas, lo que marca el nivel más alto en dos meses. Las entregas de cacao a los puertos de Costa de Marfil totalizaron 1,368 millones de toneladas desde principios de octubre hasta finales de la semana pasada. Durante este período, las entregas aumentaron aproximadamente un 17% interanual, pero en diciembre, el aumento fue de alrededor del 3%, lo que indica una desaceleración de las entregas en comparación con los meses anteriores.

Las recientes lluvias en los países de África occidental han aliviado un poco las preocupaciones sobre los rendimientos de los cultivos de mitad de temporada, que comienzan en abril. En las últimas semanas, las existencias de cacao en las bolsas han ido aumentando, pero el año pasado se produjo una situación similar, seguida de una marcada caída a partir de finales de febrero. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

El número de contratos largos en el mercado del cacao ha disminuido recientemente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los precios del cacao están actualmente en su peor nivel en al menos cinco años. Sin embargo, el promedio de cinco años sugiere que en los próximos 10 a 20 días, el precio podría alcanzar un mínimo local. Esto estaría vinculado a una reevaluación del inicio de la cosecha de mitad de temporada. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

