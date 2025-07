Informe laboral mixto en Reino Unido📌

El informe laboral de Reino Unido para el mes de junio ofrece datos mixtos, con cambios que superan las expectativas del mercado.聽 Cambio en el desempleo en el Reino Unido en junio: 25.900 personas (Pron贸stico: 21.000. Dato previo de 33.100). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Tasa de desempleo: 4,7% frente al 4,6% esperado y el 4,6% anterior. Cambio de empleo en junio: -41.400 frente a -35.000 esperados y -109.000 anteriormente. Cambio de empleo intertrimestral: 134.000聽frente a 46.000聽esperados y 89.000聽anteriormente. Ganancias interanuales del Reino Unido: 5% frente al 5% previsto y el 5,3% anterior. Cotizaci贸n de la libra-d贸lar 聽

