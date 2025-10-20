Inicio alcista del S&P 500 en una semana clave de resultados

La mayoría de las empresas del S&P 500 cotizan al alza, mientras que el índice en su conjunto sube un 0,75% intradía. Los resultados trimestrales más destacados esta semana son los de Lockheed Martin, Coca-Cola, Philip Morris International, Netflix, SAP SE, Intel y Tesla.

Fuente: xStation 5

Noticias corporativas del S&P 500

Apple (AAPL.US) – Las acciones suben un 2,5% tras los datos de ventas que muestran que el nuevo iPhone 17 se está vendiendo un 14% mejor que el anterior iPhone 16 en mercados clave como China y Estados Unidos. Estos resultados sugieren que la demanda se mantiene fuerte a pesar de las difíciles condiciones del mercado de smartphones. El crecimiento de las ventas podría traducirse en mayores ingresos en el cuarto trimestre fiscal. Los analistas señalan que Apple está aprovechando eficazmente la fortaleza de su marca y su sólida base de usuarios para impulsar el rendimiento de su segmento de hardware.

Hologic Inc. (HOLX.US) – El precio de las acciones de la compañía subió aproximadamente un 5% tras los informes de que Blackstone y TPG están en negociaciones avanzadas para adquirir Hologic en un acuerdo valorado en más de 17.000 millones de dólares. Se espera que el posible acuerdo se anuncie en los próximos días. Hologic es fabricante de dispositivos médicos y de diagnóstico, especialmente en el área de la salud femenina. La posible adquisición confirma la alta demanda de activos en el sector sanitario por parte de los fondos de capital privado.

Celcuity (CELC.US) – Las acciones se disparan un 46% tras el anuncio de la compañía de la finalización del reclutamiento de pacientes con la mutación PIK3CA en un ensayo clínico fundamental de fase 3 de gedatolisib. Este es un paso importante hacia la posible aprobación del fármaco. Los inversores están respondiendo positivamente a la fase avanzada de la investigación en el complejo segmento del cáncer de mama. El éxito del proyecto podría incrementar significativamente el valor de Celcuity en el mercado biotecnológico.

Cooper Cos. (COO.US) – Las acciones suben un 6% tras la noticia de que Jan Partners ha adquirido una participación significativa y pretende impulsar alternativas estratégicas. En la práctica, esto podría significar esperar a la venta de la compañía o reestructurar sus operaciones. Cooper Cos. es fabricante de dispositivos oftálmicos y equipos médicos. Esta iniciativa activista podría allanar el camino para un aumento de la valoración mediante una mayor eficiencia y una expansión estratégica.

Exelixis (EXEL.US) – Las acciones caen un 11% tras la publicación de los datos de dos ensayos clínicos de fase avanzada de terapias contra el cáncer, que no cumplieron con las expectativas del mercado. Estos resultados generan dudas sobre las perspectivas comerciales de los nuevos fármacos en cartera. Los inversores temen la presión sobre los ingresos en 2026 si los proyectos posteriores no arrojan mejores resultados. Estos datos decepcionantes contrastan con las expectativas iniciales de expansión de la cartera de productos.

Olema Pharmaceuticals (OLMA.US) – Las acciones caen un 28% tras la publicación de los resultados de fase 1/2 de una terapia contra el cáncer de mama, que se vieron eclipsados ​​por los decepcionantes datos de su competidor Roche. Oppenheimer señaló que el informe de Olema fue evaluado negativamente en el contexto de todo el segmento. La decepción de los inversores podría limitar las perspectivas a corto plazo de financiación de nuevas etapas de investigación. Sin embargo, la compañía ha anunciado que continuará su análisis y perfeccionará sus resultados.

