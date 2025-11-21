¿Qué ocurre con el Russell 2000?

El Russell 2000 es el índice americano que recoge la evolución de empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil y es una de las que se pueden ver perjudicadas por la caída de expectativas de tipos de interés. Sin embargo, ¿es esto así?

El Russell 2000 en el punto de mira

Si bien el mercado inicialmente descartó la posibilidad de una pausa en los recortes de tipos el próximo mes debido al aumento de los riesgos macroeconómicos, la estructura del ciclo sigue siendo clara: los recortes continuarán a medio plazo. Este cambio fundamental en la política monetaria es crucial para las pequeñas y medianas empresas que componen el Russell 2000, ya que estas entidades son mucho más sensibles al acceso al capital y a los costes de financiación que las grandes corporaciones.

La reanudación del ciclo de recortes tras una posible pausa podría proporcionar el apoyo necesario para impulsar al Russell 2000 al alza después del actual periodo de corrección. Esto se debe a la exposición a los sectores y empresas más sensibles a la mejora de las condiciones de financiación. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el Russell 2000 es un instrumento altamente volátil.

Apéndice 1: Mercado de swaps que indica posibles decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Fuente: Bloomberg Financial No.

¿Cómo invertir en el Russell 2000?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Russell 2000. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice encontramos el Russell 2000. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.