Irán permite el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz: ¿una señal estratégica hacia Trump?

Conclusiones clave Irán permite el paso de petroleros por Ormuz como señal de apertura a negociaciones.

Una mayor oferta podría aliviar precios del petróleo e inflación global.

Sin embargo, el crudo sigue subiendo por la persistencia del riesgo geopolítico.

Irán ha permitido el paso libre de diez buques petroleros a través del estratégico Estrecho de Ormuz, lo que constituye el “regalo de enorme valor” al que Donald Trump hizo referencia de forma enigmática a principios de esta semana. Ocho embarcaciones cruzaron anteriormente, mientras que otras dos se sumaron posteriormente. Entre ellas se encontraban buques con bandera de Pakistán. Con este gesto, Teherán buscó demostrar que se toma en serio las negociaciones y que está dispuesto a poner fin al conflicto. Importancia estratégica del Estrecho de Ormuz Cabe recordar que el Estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos críticos del comercio global de materias primas. Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo transita por esta vía, por lo que cualquier señal de desescalada por parte de Irán podría reducir la prima de riesgo incorporada en los precios del WTI y el Brent. Si este movimiento derivara en una reapertura más amplia de las exportaciones iraníes, el mercado global podría absorber más de un millón de barriles adicionales por día. Este aumento de oferta, combinado con el uso de reservas estratégicas de Estados Unidos, podría contribuir a una caída en los precios de los combustibles y aliviar las presiones inflacionarias para los consumidores. A pesar de esta señal de distensión, los precios del petróleo continúan mostrando fortaleza. En la jornada actual, el crudo vuelve a superar el nivel de los 100 dólares por barril

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