Irán rompe el alto el fuego.

Conclusiones clave La ruptura del alto el fuego en el Estrecho de Ormuz eleva la tensión geopolítica y la volatilidad.

eleva la tensión geopolítica y la volatilidad. El petróleo Brent sube con fuerza, mientras los índices bursátiles caen.

sube con fuerza, mientras los índices bursátiles caen. La incertidumbre persiste sobre si se trata de una escalada mayor o un evento aislado.

Hay un número creciente de reportes provenientes de estados de Medio Oriente y agencias de medios sobre una reanudación parcial de las hostilidades en el Estrecho de Ormuz. Los principales índices estadounidenses caen ligeramente por debajo del 1% .

caen ligeramente por debajo del . El crudo Brent sube alrededor de un 5%, alcanzando los 114 dólares por barril. En las primeras horas de la mañana, Irán informó que impactó un buque de guerra de Estados Unidos con dos misiles mientras intentaba abrirse paso por el estrecho. La parte estadounidense negó rápidamente estos reportes a través de Axios, aunque la secuencia real de los eventos sigue siendo difícil de evaluar. Los Emiratos Árabes Unidos, a través de canales oficiales, informan que sus defensas aéreas interceptaron varios misiles balísticos lanzados desde Irán. Según los reportes, se produjo un incendio en una refinería en la ciudad de Fujairah. Las interrupciones también afectaron el aeropuerto de Dubái. Queda por verse si este es el acto final del conflicto antes de que se disipe, o una nueva ola de ataques, en parte en medio de reportes sobre el “Proyecto Freedom”. Según Bloomberg, dos buques lograron transitar el estrecho con éxito bajo escolta de la Marina de Estados Unidos.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.