📊Comentario del día - La temporada de resultados y el BCE marcan el pulso

El mercado tiene mucho trabajo en el día de hoy. Pero tenemos que empezar por la reunión de ayer de la Reserva Federal.

La FED y Jerome Powell

La FED anunció lo que todos esperabamos: dejó los tipos de interés sin cambios. Sin embargo, trajo una novedad, y es que Jerome Powell seguirá como gobernador cuando deje su puesto como presidente del organismo. Powell tiene la posibilidad de mantenerse como gobernador hasta el 2028, aunque no ha dicho si se mantendrá hasta ese momento.

Kevin Warsh se encontrará un organismo dividido. Dentro de la FED tenemos a gobernadores que incluso presionan para recortes de tipos, mientras otros se niegan a tomar una senda tan dovish en mitad de la espiral inflacionaria. Todos estamos de acuerdo en que el repunte inflacionario se debe a la guerra en Oriente Medio, pero la realidad es que antes del conflicto Estados Unidos todavía no estaba en el 2% de inflación.

Según sus últimas declaraciones, parece que el propio Warsh está decidido a mantener la independencia de la FED y a subir los tipos si es necesario, pero una vez en el cargo esto puede cambiar. Por ello, pensamos que Powell se queda como gobernador para seguir presionando para que no se bajen tipos si él no lo considera necesario.

Hoy es el turno del BCE

El BCE probablemente mantenga los tipos de interés, pero Lagarde se enfrenta a un panorama complicado. La guerra en Oriente Medio está impactando de manera diferente a los países de la eurozona. En el mes de abril la inflación armonizada estimada en Francia fue del 2,5%, mientras que en España la inflación armonizada se ubicó en el 3,5%. Estas discrepancias dificultan el mandato de Lagarde, ya que si se suben los tipos de interés en exceso en las próximas reuniones, podría causar una recesión en algunos países de la Zona Euro cuyo crecimiento ya se ubica por debajo del 1%.

Por otro lado, si no es capaz de lanzar un mensaje contundente, la inflación puede seguir descontrolándose incluso después del final de la guerra por un aumento de la desconfianza en el euro.

Las tecnológicas a exámen

Anoche las grandes tecnológicas presentaron sus resultados del primer trimestre, con algunas de ellas decepcionando.

Las acciones de Meta se desplomaron casi un 8% en las operaciones después del cierre de mercado tras unos resultados mixtos. La compañía reportó un menor crecimiento de usuarios activos de lo esperado, además de que incrementó las expectativas de capex para todo el año. La compañía ha establecido un rango de capex de 125-145 mil millones de dólares, frente al anterior rango de 115-135 mil millones, achacándolo a un mayor coste de los componentes, sobre todo achacado a los de memoria. Esto se ha repetido en el resto de tecnológicas. Sin embargo, las cifras fueron en general bastante positivas. Las impresiones de los anuncios se incrementaron en un 19% interanual, mientras que el precio medio por anuncio subió un 12% interanual. Esto sigue demostrando que la IA sí que está teniendo un impacto positivo en las apps de Meta, permitiendo mostrar anuncios más relevantes a sus usuarios, lo que mejora la experiencia del usuario y la rentabilidad de los anunciantes.

Alphabet sí que convenció al mercado y sus acciones repuntaron un 6%. La compañía reportó un crecimiento de los ingresos de Google Search y others de más del 19%, impulsado por un gran desempeño del IA Mode. De hecho, esta herramienta está permitiendo a Google retener usuarios que antes de esta posibilidad preguntaban directamente a otro chatbot, principalmente ChatGPT. En este caso el incremento del capex no preocupó al mercado porque el resto de métricas sorprendieron positivamente.

También era una publicación importante para Microsoft, con el mercado prestando mucha atención a su segmento de nube y al impacto de la IA. Y Microsoft cumplió. La empresa reportó un crecimiento de los ingresos por encima de lo esperado, con Azure también superando las expectativas del consenso de analistas. Sin embargo, el margen operativo del segmento de nube inteligente sigue deteriorándose, algo que preocupa que ocurra con un crecimiento de los ingresos de más del 29% interanual.

Amazon gustó a los inversores y la compañía también batió las expectativas del consenso de analistas, con los ingresos de AWS acelerándose hasta el 28% interanual. En este caso, Amazon sí que ha conseguido expandir su margen operativo, lo que contrasta con lo que hemos comentado de Microsoft.

Resultados en el Ibex 35

En el Ibex 35 también hemos tenido una mañana cargada de cifras.

Las más importantes eran las de BBVA, que ha conseguido expandir su margen de intereses más de un 20% gracias a la expansión de la cartera crediticia y un gran comportamiento en Turquía y México. Pensamos que los resultados de BBVA han sido sólidos y el aumento del guidance del ROTE demuestra que a pesar del entorno geopolítico la entidad confía en su modelo de negocio. Nosotros tenemos dudas en el negocio de Turquía, ya que es un país dependiente energéticamente del exterior y lo normal sería ver un deterioro de la demanda de crédito, lo que puede lastrar las cifras del segundo trimestre. Además, pensamos que el repunte de los tipos de interés en los mercados de deuda pública puede también perjudicar la demanda de crédito en el más corto plazo y el impacto en BBVA dependerá de la duración de la guerra.

Sin embargo, pensamos que con el paso del tiempo los múltiplos de la banca se deben normalizar y es por eso por lo que a pesar de que la banca está reportando buenas cifras, sus acciones caen. Las subidas de los últimos años pesan y ahora debemos entrar en una fase de normalización.

Por su parte, Caixa ha presentado unas cifras algo peor de lo esperado, con un crecimiento del margen de intereses de tan solo el 0,6% interanual. Todo ello a pesar de que la entidad es una de las más agresivas comercialmente y se espera que entre en una guerra hipotecaria por seguir aumentando cuota de mercado

En el caso de Indra, desde XTB ponemos el foco en el aumento de la deuda de la empresa de defensa española, que se ha multiplicado, pasando de 129 a 855 millones de euros. Además, las ventas comparables han sido un 10% por debajo del consenso del mercado (1.344,1 vs 1.488,9 millones). Pese a ello, esta facturación registró un sólido crecimiento del 15,2% frente a los 1.164 millones del primer trimestre de 2025.

La división de Defensa lidera el crecimiento con un espectacular incremento del 33% en sus ingresos durante el trimestre. En paralelo, uno de los hitos más destacables es el crecimiento exponencial de la cartera de pedidos, que ha superado la barrera de los 20.000 millones de euros, alcanzando específicamente los 20.334 millones.

Por su parte, Repsol ha presentado unos resultados muy sólidos, con mejoras en la mayoría de las líneas de negocio y un fuerte incremento de los beneficios globales (+153%). En conjunto, los accionistas han recibido estas cifras de forma positiva, con la acción avanzando más de un 2%. Un crecimiento de los flujos de caja inferior al esperado, el aumento de la deuda neta y la debilidad en la división de generación baja en carbono no han sido suficientes para eclipsar el notable repunte del beneficio neto, impulsado por la mejora del margen de refino derivada del encarecimiento del crudo.

Estos resultados refuerzan la imagen de Repsol como un activo defensivo clave en entornos de inestabilidad política que presionan al alza el precio del petróleo. Todo apunta a que la compañía podría seguir mostrando un comportamiento sólido en los próximos meses, en un contexto en el que la situación en Oriente Medio continúa siendo incierta, el flujo por el estrecho de Ormuz sigue limitado y las conversaciones diplomáticas no registran avances significativos, manteniendo al Brent por encima de los 110 dólares.

En el ámbito industrial, los resultados de ArcelorMittal reflejan una compañía capaz de resistir la incertidumbre geopolítica y los vientos en contra derivados del encarecimiento energético, con un crecimiento sólido en ventas (+4,45%) y EBITDA (+5,4%) que evidencia su capacidad para navegar un entorno complejo. No obstante, el sector del acero continúa mostrando signos de debilidad, algo que se refleja en el crecimiento moderado del EBITDA en Europa, la menor producción y envíos de acero respecto a lo estimado por el consenso,, el aumento de la deuda neta, un flujo de caja libre negativo y el descenso del 28% del beneficio neto. Ante esta situación, el CEO ha mostrado cierto optimismo respecto a la capacidad de resiliencia de la compañía frente a las presiones geopolíticas, destacando unas perspectivas positivas para el resto de 2026. Según su visión, las nuevas políticas industriales y comerciales europeas deberían traducirse en mejores volúmenes y precios, lo que permitiría reforzar el flujo de caja y mejorar el retorno para el accionista.

Esta mañana el Ibex 35 ha tenido un fallo técnico en el que reportaba una caída de un 5%. Esto ha provocado bastantes dudas, aunque cuando observamos los valores que forman el selectivo se veía como había algo que no andaba bien, ya que ninguna compañía del selectivo se anotaba dicha caída. El revuelo ha durado poco, pero ha generado algo de pánico entre algunos inversores.





