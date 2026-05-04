¿Ataque de Irán a buques de EE. UU.? El petróleo se dispara

La agencia iraní FARS News ha informado que dos misiles habrían impactado contra un buque de guerra estadounidense cerca de la isla de Jask. Según esta versión, el ataque se habría producido después de que la embarcación ignorara repetidas advertencias por supuesta violación de aguas territoriales iraníes. Es importante subrayar que: FARS es, por ahora, la única fuente primaria de esta información.

No ha sido confirmada por otras agencias internacionales .

Reuters está difundiendo la noticia, pero citando exclusivamente a FARS. Actualización: EE. UU. desmiente el ataque La agencia Axios informa que funcionarios estadounidenses niegan que un barco o buque de EE. UU. haya sido alcanzado por misiles iraníes. Irán redefine unilateralmente su “zona de control” en Ormuz Teherán ha anunciado una nueva delimitación unilateral de su área de control en el Estrecho de Ormuz. Según esta declaración, la zona iraní se extendería: desde Mount Mobarak (Irán)

hasta Fujairah (Emiratos Árabes Unidos) La Armada iraní eleva la alerta y restringe accesos La Marina iraní comunicó que: sus baterías de defensa costera están en máxima alerta ,

y que ha bloqueado la entrada de buques estadounidenses a la zona recién declarada. Teherán advirtió que cualquier embarcación que intente cruzar sin autorización o sin pasar por los puntos de control iraníes será interceptada. Gráfico del petróleo

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