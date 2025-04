JPMorgan espera una recesión en EE.UU. 📌

El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, advirti贸 que es probable que haya una recesi贸n en Estados Unidos, impulsada por la inflaci贸n persistente, la desaceleraci贸n del crecimiento y los incumplimientos crediticios esperados, aunque todav铆a no se ha producido ninguno. Jamie subray贸 que la inflaci贸n persistente no se disipar谩 r谩pidamente y anticipa m谩s problemas crediticios que los vistos en mucho tiempo. Si bien la actual turbulencia del mercado causada por los aranceles no se asemeja a la crisis financiera de 2008, Dimon inst贸 a los responsables pol铆ticos a calmar los mercados mostrando avances en los acuerdos comerciales, que requieren tiempo y deber铆an apuntar a fortalecer a los socios comerciales globales, especialmente en Europa. Se帽al贸 que el gasto masivo durante la era de la COVID impuls贸 temporalmente la econom铆a estadounidense, que a煤n muestra un desempe帽o relativamente bueno en comparaci贸n con otras naciones avanzadas. Sin embargo, las tensiones comerciales no resueltas est谩n perjudicando la actividad empresarial: se est谩n cancelando OPI y se est谩n retrasando los acuerdos de pr茅stamos, lo que afecta a las empresas m谩s peque帽as. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Dimon destac贸 la necesidad de competitividad fiscal, abogando por mayores cr茅ditos fiscales por ingresos laborales en lugar de impuestos corporativos. Tambi茅n hizo hincapi茅 en regulaciones financieras adaptadas a los bancos m谩s peque帽os.

