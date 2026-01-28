La banca frena al Ibex 35 en una sesión marcada por la volatilidad

La inestabilidad en el mercado de divisas se ha situado en el centro de las preocupaciones de los inversores durante las últimas jornadas. El retroceso del dólar, que se mueve en niveles no vistos en los últimos cuatro años tras las declaraciones de Donald Trump, está provocando importantes reajustes entre los distintos activos financieros, con los metales como uno de los principales beneficiados. En el plano bursátil, las principales plazas europeas concluyen la sesión con descensos generalizados, mientras que los índices estadounidenses avanzan, apoyados fundamentalmente en la fortaleza del sector tecnológico.

El Ibex 35 pierde los 17.600 puntos

Dentro de este contexto, el Ibex 35 también refleja la cautela del mercado y encuentra dificultades para afianzarse por encima del nivel de los 17.600 puntos. Entre los valores con mejor comportamiento destacan aquellos más expuestos a la evolución de los tipos de interés. Las compañías de servicios públicos se sitúan entre las más favorecidas, gracias a su alto nivel de apalancamiento y a una rentabilidad por dividendo atractiva. Las Socimis muestran una evolución similar, apoyadas además en un mayor dinamismo del sector inmobiliario ante un escenario de tipos más bajos.



Por el contrario, el sector bancario concentra las mayores presiones bajistas del Ibex 35, con Sabadell y BBVA liderando los descensos. En el caso de BBVA, la caída se ve intensificada por una rebaja de recomendación por parte de una firma de análisis de referencia.



Entre los valores que registran avances dentro del Ibex 35 destaca Repsol, impulsada por el repunte del precio del crudo, que alcanza niveles máximos de los últimos cuatro meses. Este movimiento se produce tras las advertencias de Donald Trump sobre una posible escalada del conflicto con Irán y su llamamiento a reactivar las negociaciones para un acuerdo nuclear.



Iberdrola también figura entre las compañías protagonistas de la jornada en el Ibex 35, después de que un juez federal de Massachusetts diera luz verde a la reanudación inmediata de las obras del parque eólico marino Vineyard Wind 1. La resolución deja sin efecto, de manera cautelar, la paralización decretada en diciembre por la administración Trump alegando razones de seguridad nacional.



En el lado de las mayores caídas del Ibex 35 vuelve a situarse Solaria, que encadena una nueva sesión de corrección. El descenso responde al incremento de la posición corta neta de la gestora Parvus Asset Management Jersey, que eleva su apuesta bajista en la compañía en un 12,5%, hasta alcanzar 1,12 millones de acciones, equivalentes al 0,9% de su capital. Durante el pasado ejercicio ya se produjeron cierres agresivos de posiciones cortas que derivaron en episodios de elevada volatilidad, un escenario que podría repetirse a lo largo de 2026.

En el panorama europeo sobresalen dos valores. Por un lado, la holandesa ASML inició la sesión con fuertes subidas, aunque terminó cediendo terreno y cerrando en negativo, pese a haber incrementado sus ventas más de un 15% gracias al impulso de la inteligencia artificial. En el lado opuesto, la francesa LVMH lidera las caídas tras presentar unos resultados que reflejan una recuperación más lenta de lo esperado. Solo el segmento de relojes y joyería muestra crecimiento en el año, mientras que vinos y bebidas se ve presionado por los aranceles de China y Estados Unidos, así como por la debilidad general del sector a nivel global.

El mercado a la espera de la FED

En Estados Unidos, el repunte de los grandes valores tecnológicos ha llevado a las bolsas a marcar nuevos máximos históricos. El S&P 500 supera por primera vez los 7.000 puntos, un nivel que ya ha alcanzado en 446 sesiones desde que rompió la barrera de los 6.000. El renovado interés por las compañías que han liderado el mercado alcista en los últimos años ha reforzado el optimismo inversor.



La atención se centra ahora en la publicación de resultados de tres de los llamados “Siete Magníficos”. Aunque algunos de estos valores han mostrado un comportamiento inferior al del mercado en general, se espera que el sector tecnológico siga siendo uno de los de mejor desempeño de cara a 2026.



Además, Wall Street mantiene la mirada puesta en el evento clave de la semana: la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Aunque el escenario más probable es el mantenimiento de los tipos de interés, la conferencia de prensa de Jerome Powell estará marcada por las preguntas sobre la independencia del banco central tras las recientes citaciones del gran jurado.



Por último, los metales preciosos continúan desempeñando un papel clave en el actual contexto económico. La debilidad de las divisas, el crecimiento de la deuda, los recortes de tipos, los estímulos fiscales y la incertidumbre política explican las fuertes revalorizaciones del oro y la plata, que, pese a las subidas acumuladas, mantienen intactos los fundamentos para prolongar su tendencia alcista.

