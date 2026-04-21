La bolsa hoy: El alivio geopolítico y el empuje de la IA reactivan el apetito por riesgo

Los mercados globales retomaron su trayectoria alcista tras una breve pausa, gracias a las señales de que Irán podría iniciar negociaciones con Estados Unidos, lo que mejoró el ánimo de los inversores. Este acontecimiento elevó las expectativas de una desescalada de las tensiones en Oriente Medio antes de la fecha límite del alto el fuego. Al mismo tiempo, los precios del petróleo continúan con presión bajista.

Ayer, el índice MSCI All Country World subió un 0,1%, impulsado por la disminución de los riesgos geopolíticos y una renovada ola de optimismo en el sector de la IA, que una vez más impulsó las subidas en las bolsas asiáticas. Por su parte, los futuros del S&P 500 suben hoy un 0,15%, manteniéndose en los 7.160 puntos, lo que lleva a pensar que el impulso positivo de Asia podría extenderse a los mercados europeos y a Wall Street.

Otros mercados

Los metales preciosos experimentan una corrección. El oro cede un 0,7%, cayendo hasta los 4.785 dólares la onza, mientras que la plata baja un 1%, hasta los 79 dólares la onza.

En Asia, el sector tecnológico sigue siendo el principal motor de crecimiento. El índice tecnológico MSCI avanzó un 2,4%, extendiendo su incremento en lo que va de año hasta el 38%. La fortaleza del sector de semiconductores quedó confirmada por el Índice de Semiconductores de Filadelfia, que registró su decimocuarta sesión consecutiva de subidas. Esta racha solo se había observado anteriormente en 2014. También destaca Corea del Sur, con el KOSPI alcanzando nuevos máximos históricos.

Noticias corporativas

En el ámbito empresarial, Amazon y Anthropic centran la atención. Ambas compañías planean expandir sus capacidades de inferencia de IA en Asia y Europa. Anthropic destinará más de 100.000 millones de dólares a tecnologías de AWS.

Además, Amazon anunció una posible inversión de hasta 25.000 millones de dólares en Anthropic, lo que los mercados interpretan como otra señal de la creciente competencia en el sector de la inteligencia artificial.

En cuanto a Apple, se anunció que John Ternus asumirá el cargo de CEO, mientras que Tim Cook pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo. Según la compañía, Cook continuará apoyando áreas operativas específicas, incluyendo la colaboración con responsables políticos internacionales. Las acciones de Apple sufrieron presión en las operaciones posteriores al cierre tras conocer esta noticia.