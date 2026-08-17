Tras una sesión incierta el viernes, los futuros de los índices estadounidenses reanudan sus ganancias cerca de máximos históricos. Los futuros del Nasdaq son los que más suben (+0,3%). Los futuros del S&P 500 (+0,15%) y del Russell 2000 (+0,05%) también registran alzas. El descenso de los futuros del DJIA (-0,05%) sugiere una continua transferencia de capital hacia las acciones tecnológicas.

Las bolsas de Asia repuntan

Asia experimenta un repunte impulsado por la caída de las expectativas de subidas de tipos de interés en EE. UU. tras los débiles datos de consumo del viernes (una caída en las ventas minoristas y en los índices de confianza). Las ganancias fueron lideradas por Hong Kong (+1,1%) y China (+1,15%). Los futuros del Nikkei 225 subieron un 0,3% a pesar de los datos del PIB japonés significativamente más débiles. Australia se mantiene estable, mientras que Corea del Sur permanece cerrada por festivo.

El sector de semiconductores lideró las subidas en Japón y China (incluyendo Kioxia +7,6%, SMIC +7,1% y Cambricon +5%). Alibaba subió un 1,5% tras los informes sobre la venta prevista del estudio de videojuegos Lingxi Games (valorado en más de 1.500 millones de dólares). En Australia, algunas empresas sufrieron fuertes caídas tras la publicación de sus resultados: la cadena minorista JB Hi-Fi y el banco NAB (con un descenso superior al 3,5% tras las advertencias sobre una caída en el mercado hipotecario).

El PIB de Japón se mantiene lejos del 2%

El PIB japonés creció a una tasa anualizada del 1,1% en el segundo trimestre (0,3% intertrimestral), muy por debajo del consenso del 2%. Una caída inesperada de la demanda interna fue el principal factor de este resultado. El consumo privado disminuyó por primera vez en dos años (-0,02% intertrimestral), mientras que la inversión de capital se contrajo un 1,2% intertrimestral debido a la incertidumbre en la cadena de suministro relacionada con la guerra en Oriente Medio. Estos descensos contrarrestaron el impacto positivo de las exportaciones netas, impulsadas por la demanda de equipos de IA y vehículos híbridos.

Por otro lado, la producción industrial arrojó una sorpresa positiva (4,9% interanual; previsión: 4,2%, anterior: -2,1%), lo que refleja el optimismo señalado recientemente en la encuesta Tankan.

Los ministros de Asuntos Exteriores de ocho países (entre ellos Turquía, Arabia Saudí y Egipto), junto con Hamás, condenaron el rechazo de Israel al plan de la Junta de Paz. El presidente turco, Erdogan, afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz sigue siendo una prioridad absoluta.

El petróleo se mantiene estable y el oro y las criptomonedas suben

El índice del dólar registra una caída por tercera sesión consecutiva (USDIDX: -0,15%), alcanzando mínimos que marcaron un soporte clave a mediados de junio. El aumento del apetito por el riesgo en Asia se confirma con las ganancias generalizadas del dólar australiano y neozelandés (AUD/USD: +0,4%, NZD/USD: +0,6%). El yen se fortalece a pesar de los débiles datos del PIB (USD/JPY: -0,15%). El EUR/USD (+0,2%) cotiza en su nivel más alto en dos meses, cerca de 1,1585.

Los futuros del Brent (petróleo) se mantienen cerca del cierre del viernes (alrededor de 88,50 dólares por barril) ante la falta de cambios significativos en Oriente Medio. Los futuros del gas natural europeo abrieron al alza.

La disminución de las expectativas de subidas de tipos por parte de la Reserva Federal impulsa nuevamente los metales preciosos. El oro sube un 0,4%, hasta los 4.393 dólares por onza, mientras que la plata suma un 1,6%, hasta los 65,70 dólares por onza. Los futuros de platino y paladio también cotizan al alza.

En el mercado de criptomonedas, reina un optimismo moderado. Bitcoin sube un 0,9% hasta los 63.520 dólares, mientras que Ethereum repunta un 1,3% hasta los 1.900 dólares.