La bolsa hoy: El precio del Bitcoin supera los 75.000 dólares

- Wall Street cerró a la baja, mientras el petróleo ronda los 91 $ por las tensiones con Irán.
- El Bitcoin supera los 75.000 $.
- Nvidia negó desarrollar un chip LPU específico para China, mientras Broadcom negocia más de 60.000 M$ para financiar un nuevo proyecto de infraestructura de IA.
- Wall Street cerró a la baja, mientras el petróleo ronda los 91 $ por las tensiones con Irán.
- El Bitcoin supera los 75.000 $.
- Nvidia negó desarrollar un chip LPU específico para China, mientras Broadcom negocia más de 60.000 M$ para financiar un nuevo proyecto de infraestructura de IA.
La sesión de Wall Street de ayer terminó a la baja. Las rentabilidades de los bonos del Tesoro se recuperaron rápidamente tras su descenso inicial, mientras los inversores concluyeron que las medidas del Departamento del Tesoro podrían proporcionar únicamente un apoyo temporal al mercado de bonos. El S&P 500 cayó alrededor de un 0,9%, mientras que el sentimiento también se vio perjudicado por una fuerte caída de Walmart tras la publicación de unos resultados trimestrales más débiles de lo esperado.
Fuera del mercado bursátil estadounidense, que hoy intenta recuperarse, la atención también está puesta en el petróleo y el Bitcoin. El petróleo ha retrocedido tras el vencimiento y cambio de contrato hasta situarse en torno a los 91 dólares por barril, pero sigue en niveles elevados debido a las tensiones relacionadas con Irán, mientras que el Bitcoin ha superado los 75.000 dólares. Scott Bessent señaló ayer que podrían considerarse recompras de deuda de mayor envergadura y también apuntó a un plan fiscal más amplio.
Los índices bursátiles europeos cotizan ligeramente al alza antes de la apertura del mercado de contado. Hoy la atención estará centrada en los datos preliminares de los PMI de servicios y manufacturas de las principales economías europeas: Reino Unido (7:00 GMT), Francia (8:15 GMT), Alemania (8:30 GMT), la zona euro (9:00 GMT) y, finalmente, Estados Unidos (14:45 GMT). Los datos preliminares de confianza del consumidor en Europa se publicarán a las 16:00.
Noticias corporativas
Nvidia negó las informaciones según las cuales estaría desarrollando un producto LPU específico para China. La compañía subrayó que dicho chip no forma parte actualmente de su hoja de ruta de productos y que las informaciones publicadas eran incorrectas.
Broadcom está negociando la financiación de su último proyecto de inteligencia artificial, valorado en más de 60.000 millones de dólares. La estructura podría incluir unos 30.000 millones de dólares en deuda subordinada, además de un tramo de deuda sénior garantizada. Blackstone y Apollo podrían participar en la financiación, lo que pone de relieve la enorme cantidad de capital necesaria para continuar ampliando la infraestructura de inteligencia artificial.
Precio del Bitcoin
Fuente: xStation5
El Bitcoin sigue su escalada y ya mira de cerca los 80.000$
El precio de la plata rompe el nivel de los 70$⚪
Resumen de mitad de sesión: Repunte de los índices europeos
Los PMI europeos son más fuertes de lo esperado
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