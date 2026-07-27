La bolsa hoy: El precio del petróleo se desploma un 7% 💥

El precio del petróleo protagoniza el inicio de la semana al registrar una caída cercana al 7% después de que Estados Unidos e Irán anunciaran una pausa temporal en los ataques militares tras casi dos semanas de enfrentamientos. El mercado interpreta que disminuye el riesgo de interrupciones en el suministro energético, impulsando un fuerte rebote de las bolsas, una caída de las rentabilidades de la deuda y un renovado apetito por el riesgo. Sin embargo, la corrección responde más a una reducción de la prima de riesgo geopolítica que a una resolución definitiva del conflicto, ya que el estrecho de Ormuz continúa prácticamente bloqueado y las negociaciones sobre el programa nuclear iraní siguen sin avances.

La tregua lastra el precio del petróleo, impulsa a las bolsas y reduce la presión sobre la inflación

La expectativa de una desescalada ha provocado una fuerte corrección en el mercado energético. El precio del petróleo Brent llegó a caer cerca de un 7%, situándose por debajo de los 90 dólares por barril, mientras que el WTI retrocedió hasta el entorno de los 84 dólares.

La caída del crudo favoreció un descenso de las rentabilidades de la deuda estadounidense, con el bono a diez años retrocediendo hasta el 4,63%, al aliviar temporalmente las preocupaciones sobre un nuevo repunte de la inflación. Al mismo tiempo, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 registraban avances cercanos al 1%, reflejando un renovado apetito por el riesgo tras varias semanas marcadas por la incertidumbre geopolítica.

No obstante, el optimismo continúa siendo prudente. Aunque Washington ha suspendido los bombardeos y Teherán ha anunciado que no responderá mientras se mantenga la pausa, el estrecho de Ormuz sigue funcionando muy por debajo de su capacidad habitual y ambas partes permanecen lejos de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

La Fed vuelve a convertirse en el principal foco del mercado

Con el petróleo alejándose temporalmente de los máximos alcanzados la semana pasada, la atención de los inversores se desplaza ahora hacia la reunión de la Reserva Federal.

El mercado sigue otorgando una probabilidad relevante a una subida de los tipos de interés después del fuerte repunte registrado por la energía durante julio y del tono más agresivo mostrado recientemente por varios miembros del banco central. A ello se suma la entrada en vigor de una nueva ronda de aranceles impulsada por Donald Trump sobre cerca de 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, China, Reino Unido y Canadá.

Aunque la reacción del mercado ha sido limitada al tratarse de una medida ampliamente anticipada, numerosos analistas consideran que los aranceles dejan de ser un riesgo coyuntural para convertirse en un factor estructural que podría lastrar el crecimiento económico mundial.

China mantiene vivo el entusiasmo por la inteligencia artificial

En el plano empresarial, la gran protagonista de la jornada ha sido la salida a bolsa del fabricante chino de memorias CXMT, cuyas acciones llegaron a dispararse más de un 500% en su debut, convirtiéndose en la compañía cotizada más valiosa de la China continental.

Más allá del espectacular comportamiento bursátil, la operación refleja que el interés de los inversores por la inteligencia artificial continúa intacto y que China acelera su posicionamiento en una industria hasta ahora dominada por Estados Unidos. Al mismo tiempo, Nvidia continúa reforzando su cadena de suministro mediante nuevas negociaciones con SK Hynix para garantizar el abastecimiento de memorias destinadas a centros de datos de IA.

Oro, dólar y criptomonedas

La mejora del sentimiento inversor también se reflejó en el mercado de divisas, donde el dólar perdió terreno frente a la mayoría de monedas del G10, favoreciendo especialmente al euro.

Por su parte, el oro avanzó cerca de un 1%, apoyado tanto por el aumento de las compras procedentes de China como por la incertidumbre que sigue rodeando la decisión que adoptará la Reserva Federal esta semana. La plata registró avances superiores al 2%, mientras que el bitcoin también prolongó las subidas, aunque con un comportamiento más moderado que el resto de activos de riesgo.