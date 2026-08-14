Recta final de la compra de UniCredit sobre el Commerzbank: el plan de recortes que puede transformar la banca alemana

Andrea Orcel, consejero delegado de UniCredit desde 2021, tiene una fórmula muy clara para el Commerzbank una vez culmine su opa hostil: recortar costes de forma agresiva, eliminar capas de gestión intermedia y presionar con fuerza el crecimiento de ingresos. Es la misma receta con la que transformó al banco italiano en una de las entidades más rentables de Europa.

Un asalto que ya es prácticamente un hecho

La batalla por el Commerzbank, una de las operaciones bancarias más enconadas de las últimas décadas en Europa, ha entrado en su fase final. Tras casi dos años de compras de acciones en el mercado y una opa hostil lanzada en marzo de 2026, UniCredit se ha hecho con el 48% del capital del banco alemán, lo que equivale a un 47,6% de las acciones al cierre de la oferta, y a un 49,7% de los derechos de voto si se excluyen las acciones propias del Commerzbank, muy por encima del umbral de control de en torno al 40% que marca la normativa societaria alemana.

Orcel ya ha avisado de que espera que el Commerzbank empiece a aplicar su hoja de ruta desde enero, y ha dejado claro que, si no hay avances, UniCredit podría usar su participación para convocar una junta extraordinaria y renovar el consejo del banco alemán.

El propio consejo de administración de UniCredit ya ha convocado una junta extraordinaria en Milán para el 21 de septiembre de 2026, y el propio Orcel ha apuntado a que la absorción completa podría materializarse en el cuarto trimestre del año.

El Banco Central Europeo, en una evaluación preliminar, no ha encontrado motivos para bloquear la operación, aunque ha advertido de que el proceso de integración será "desafiante y prolongado", en parte por las diferencias culturales entre ambas entidades y por las tensiones generadas por el carácter hostil de la opa.

La fórmula que convirtió a UniCredit en un gigante de la rentabilidad

Para entender lo que se le viene encima al Commerzbank conviene mirar lo que Orcel hizo con UniCredit desde su llegada en 2021. El banco italiano ya venía de una reestructuración de cinco años bajo su antecesor, Jean-Pierre Mustier, que había reducido los costes operativos anuales hasta el 52% de los ingresos, un nivel similar al 50% que manejaba entonces el Commerzbank. Orcel apretó todavía más la tuerca, recortando esa ratio otros 18 puntos porcentuales adicionales, incluidos otros 470 millones de euros de la base de costes anualizada, mientras los ingresos se disparaban.

La palanca principal fue lo que dentro del banco llaman "de-layering": eliminar capas de gestión intermedia, reduciendo los niveles jerárquicos entre la cúpula y los empleados de cara al cliente de nueve a solo cuatro. Orcel redujo la plantilla en una quinta parte desde que asumió el cargo, desmantelando lo que él mismo describió como el "centro hinchado" de UniCredit y trasladando a cientos de empleados de funciones centrales a las sucursales para reforzar la actividad comercial. El número de unidades organizativas del banco cayó de unas 11.500 a finales de 2020 a alrededor de 6.400 en la actualidad.

Los resultados en bolsa han sido espectaculares: las acciones de UniCredit se han multiplicado por diez desde la llegada de Orcel, un rendimiento aproximadamente tres veces superior al del sector bancario europeo en su conjunto

Precio de las acciones de UniCredit

Gráfica de UniCredit con velas diarias

Fuente: Plataforma de XTB

UniCredit cotiza actualmente en torno a los 85 euros por acción, con una capitalización bursátil cercana a los 128.000 millones de euros y un PER de 12,1 veces beneficio. Su ratio de eficiencia (costes sobre ingresos) se sitúa en el 34%, a la altura de su rival italiana Intesa Sanpaolo (36%) y muy por debajo de la media del 55% que registran los bancos supervisados por el BCE

En su segundo trimestre de 2026, UniCredit encadenó su vigésimo segundo trimestre consecutivo de resultados récord, con un beneficio neto de 2.900 millones de euros (3.100 millones excluyendo un extraordinario ligado al Commerzbank) y una rentabilidad sobre el capital tangible del 23,7%.

El plan concreto para el Commerzbank

El proyecto de Orcel para el Commerzbank pasa por recortar su base de costes en 1.300 millones de euros, en torno a una quinta parte del total, manteniéndolo como una unidad separada de HypoVereinsbank —la filial alemana de UniCredit— hasta 2029 o 2030. El objetivo declarado es rebajar la ratio de eficiencia del Commerzbank hasta el 37% en 2030, centrando el hachazo en las funciones centrales, los costes "no esenciales" como la consultoría y la red internacional del banco.

El Commerzbank, por su parte, no se ha quedado de brazos cruzados. Bajo la dirección de su consejera delegada Bettina Orlopp, el banco alemán ya ha anunciado varias rondas de recorte de plantilla en plena defensa contra la opa: 3.900 puestos, mayoritariamente en Alemania, en febrero de 2025, y otros 3.000 empleos adicionales anunciados en mayo de 2026, en un plan con el que el banco pretende duplicar su beneficio de aquí a 2030.

Con esa hoja de ruta propia, bautizada "Momentum 2030", el Commerzbank ya ha mejorado su ratio de eficiencia hasta el entorno del 49,5%-53% en el primer trimestre de 2026, y se ha fijado como meta bajarla al 43% en 2030—una cifra que, no obstante, sigue quedando muy por encima del 37% que exige Orcel.

Choque cultural y una cifra de despidos que nadie termina de acordar

La disciplina de costes de Orcel ha generado fuertes tensiones internas incluso dentro de UniCredit, donde decenas de altos directivos con largas trayectorias han abandonado el banco y donde las funciones que generan ingresos se valoran claramente por encima de las de soporte, algo que preocupa a los supervisores bancarios encargados de vigilar que áreas como cumplimiento normativo o riesgos no se queden desguarnecidas. Orcel, antiguo banquero de inversión de UBS, ha traído consigo la mentalidad de la gran banca de inversión estadounidense, donde a los que más rinden se les paga muy bien y a los que rinden por debajo se les invita a salir; un estilo que contrasta con el de bancos como Intesa Sanpaolo, más volcados en dar seguridad laboral a cambio de sueldos más contenidos.

Los retos a los que se enfrenta Orcel de ahora en adelante tienen que ver con gestionar la cultura y los procesos de transición durante muchos años, lo que podría suponer un shock cultural en el Commerzbank, cuyo modelo de negocio, basado en relaciones de largo plazo con el cliente, es intrínsecamente más costoso que el de UniCredit, que ha estandarizado sus productos bancarios para ofrecerlos a escala.

Esa tensión se aprecia también en las cifras de empleo que se manejan de cara a la futura fusión, que varían enormemente según quién las calcule: la propia dirección del Commerzbank ha señalado que la combinación de ambos bancos podría suponer 11.000 recortes de empleo, el comité de empresa eleva esa cifra hasta 23.000, mientras que UniCredit ha apuntado a en torno a 7.000 puestos, concentrados principalmente en funciones centrales

No es casualidad que el comité de empresa del Commerzbank haya rechazado abiertamente la entrada de UniCredit, en un clima que los propios reguladores alemanes han descrito como de creciente alejamiento del personal y de la dirección respecto al nuevo accionista de control.

El frente político alemán, cada vez más resignado

La operación ha estado marcada desde el principio por la abierta hostilidad de Berlín. El Gobierno alemán, que posee cerca de un 12%-13% del capital del Commerzbank desde el rescate de la crisis financiera de 2008, rechazó formalmente la oferta de UniCredit en junio de 2026 a través de su Agencia Financiera Federal, calificando el planteamiento del banco italiano de "agresivo" y respaldando la independencia de la entidad alemana.

Meses antes, en mayo de 2026, algunas voces dentro del Ejecutivo alemán llegaron a estudiar la posibilidad de utilizar el banco público KfW para elevar su participación y frenar así al pretendiente italiano.

Sin embargo, esa resistencia política se ha ido diluyendo con el paso de los meses. En julio de 2026, el propio canciller alemán, Friedrich Merz, admitió que el Gobierno no va a impedir la fusión o la absorción del Commerzbank por parte de UniCredit, una señal clara de que Berlín ha optado por no interponerse ante lo que cada vez más analistas consideran un desenlace inevitable.

Lo que dice el mercado

Los inversores, por su parte, siguen premiando la historia de crecimiento de UniCredit incluso en plena digestión de la operación: sus acciones cotizan hoy a 85 euros, tras un rango anual entre 57,36 y 85,89 euros. El Commerzbank, mientras tanto, cotiza en los 39,6 euros, con una capitalización bursátil de 43.500 millones de euros y un PER de 14,13 veces, reflejo de que el mercado ya da por hecho el desenlace de la opa y valora la entidad alemana con una prima ligada a la operación. No obstante, tras la publicación de los resultados récord del segundo trimestre de UniCredit el pasado 23 de julio, las acciones del banco italiano llegaron a caer más de un 4,7% en la sesión, señal de que parte del mercado empieza a descontar también los riesgos y costes de ejecutar una integración tan compleja.

La gran pregunta que queda en el aire

La duda que el mercado plantea sobre Orcel gira en torno al talento financiero y negociador que le permitió tejer una opa hostil de más de 45.000 millones de euros y hacerse con el control de un banco que no le quería. Ese talento podría no ser el mismo que se necesita para gestionar, durante años, la fusión de dos culturas corporativas radicalmente distintas, en un país donde la resistencia sindical y política sigue siendo alta pese a que el Gobierno ya no plantea bloquear la operación. Si el "método Orcel" funciona en Fráncfort tan bien como lo hizo en Milán, UniCredit podría consolidarse como el gran banco paneuropeo que su consejero delegado siempre ha querido construir. Si no, la operación que hoy se celebra como una victoria bursátil podría convertirse, en un quebradero de cabeza para la entidad italiana.